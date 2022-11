Des experts remettent en question l’utilité du nouveau service de police en Saskatchewan

Des politiques en matière de criminalité devraient être fondées sur la réalité, et non sur la perception ou la politique, affirme le professeur à l'Université de la Saskatchewan, Harley Dickinson.

Il semble y avoir une déconnexion très claire entre ce que les gens croient être vrai et ce que les données et les statistiques suggèrent , déclare Harley Dickinson.

« Le gouvernement a la responsabilité première de fournir aux gens des preuves qui sont utilisables et qui reflètent la réalité. » — Une citation de Harley Dickinson, professeur à l'Université de la Saskatchewan

La professeure associée à l'Université de Regina, Michelle Stewart, se demande pourquoi la province crée un nouveau service de police alors que la criminalité est en baisse.

Michelle Stewart précise que son expérience et sa recherche auprès des personnes marginalisées de Regina montrent que le soutien social en matière de toxicomanie, de santé mentale et d'itinérance est un moyen beaucoup plus rentable de réduire la criminalité.

Le budget annuel de 20 millions de dollars destiné au Saskatchewan Marshals Service (SMS) serait mieux utilisé pour ces priorités, ajoute-t-elle.

L'initiative a été vivement critiquée par les chefs de Premières Nations qui disent ne pas avoir été consultés.

Au début du mois, la ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, a annoncé la création de la force policière composée de 70 agents.

Le nouveau service de police assurera une présence policière supplémentaire dans toute la Saskatchewan, mènera des enquêtes proactives et soutiendra les opérations de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la police municipale, selon le gouvernement provincial. (archives) Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Elle a évoqué les craintes liées à la criminalité, en particulier dans les régions rurales, en soulignant des problèmes tels que le vol de bétail et de produits chimiques agricoles.

Christine Tell a refusé une demande d'interview à ce sujet.

Le public a clairement demandé des ressources policières supplémentaires pour s'attaquer aux problèmes de sécurité publique en Saskatchewan, en particulier dans les régions rurales et éloignées. En réponse à cette demande, le gouvernement crée le Saskatchewan Marshals Service (SMS) afin d'accroître la capacité policière dans la province et de combler les lacunes existantes en matière de service , déclare la province, dans un courriel.

La criminalité à la baisse en Saskatchewan

En Saskatchewan, la criminalité a diminué pendant les deux dernières décennies, selon Statistique Canada.

En 2003, le nombre total d'infractions au Code criminel par 100 000 résidents de la Saskatchewan a atteint un sommet de 15 417. Cependant, l'an dernier, ce nombre était de 11 561, soit une diminution de 25 %.

L'indice de la gravité du crime a diminué d'environ 30 % au cours de la même période.

Le nombre de jeunes de moins de 18 ans accusés d'un crime a <diminué de plus de 70 % au cours de la même période.

