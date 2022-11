Le Centre de traitement des dépendances Robert-Piché n’ouvrira pas à Sherbrooke

Selon Robert Piché, l'un des principaux donateurs s'est retiré du projet. La fondation qui porte son nom avait acquis le bâtiment des Pères Blancs d'Afrique, dans l'arrondissement de Lennoxville, pour y installer le centre.

Le président de la fondation et ex-pilote de ligne se dit attristé que le projet ne puisse pas se concrétiser. On a essayé d'établir le centre par nos propres moyens, mais finalement, on s'est rendu compte que ça coûtait trop cher. Il ne faut pas oublier que c'est une bâtisse de 1957, et mettre ça aux normes de la Régie du bâtiment pour pouvoir héberger avec une prémisse d'hébergement temporaire, c'est quasi impossible, car les normes sont très sévères. [...] Donc, ç'a aussi été de grosses dépenses et on n'a pas eu le temps de finir parce qu'on a manqué de fonds. On a été obligé de vendre la prémisse , explique M. Piché.

Ce lundi, le quotidien La Presse a soulevé que le mécène derrière le projet s'était retiré parce que les fonds auraient été mal utilisés, alors que le Centre de traitement n'est pas encore ouvert. Robert Piché a nié toute malversation au sein de sa fondation.

Annoncé en grandes pompes, le projet avait reçu l'aval de la Ville de Sherbrooke l'année dernière.