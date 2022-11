Un nouveau jeu de table pour sensibiliser les jeunes à la colonisation

Un artiste et enseignant originaire de la Première Nation de Wiikwemkoong, dans le Nord de l’Ontario, espère sensibiliser les élèves du secondaire à la colonisation à l’aide d’un jeu de table. Le créateur de The Truth in Truth & Reconciliation, James Darin Corbiere, tente d’amasser les fonds nécessaires pour produire des milliers de copies, qu’il distribuerait gratuitement.