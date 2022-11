Un rapport montre les véhicules les plus volés au pays

Selon un rapport d’Équité Association, une organisation qui a pour but de réduire les crimes et la fraude à l’assurance, au Canada, tous les véhicules haut de gamme sont ciblés par les voleurs, peu importe le fabricant, les vols de véhicules électriques continuent d’augmenter et les véhicules sont volés en plus grande quantité pour être exportés à l’échelle internationale.