Le fédéral investit 78 M$ pour construire 271 logements locatifs abordables à Ottawa

Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, un investissement de plus de 78 millions de dollars pour appuyer la construction de 271 logements locatifs, à Ottawa, dont plus de la moitié seront abordables.

L’annonce a été faite, par le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Ahmed Hussen, et la présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier.

Pour l’occasion, ils étaient accompagnés du maire d'Ottawa, Jim Watson, du chef de la direction de la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO), de Stéphane Giguère, du conseiller de Rideau-Vanier et président du conseil d'administration de LCO , Mathieu Fleury, et du conseiller Rideau-Rockcliffe, Rawlson King. Le nouveau maire élu d'Ottawa, Mark Sutcliffe, était également présent.

Les 271 unités d'habitation seront situées au 715, chemin Mikinak, dans la communauté Mikinak, dans le quartier de Vanier.

Les maisons qui seront construites seront de différentes tailles, avec différents niveaux d'accessibilité, y compris des unités à loyer moyen et à loyer inférieur au prix du marché.

L'initiative est financée par des fonds fédéraux par l'entremise du Fonds national de co-investissement dans le logement (FNCH), ainsi que de l'Initiative des terres fédérales (ILT), un fonds de 200 millions de dollars qui appuie le transfert de terres et d'immeubles fédéraux excédentaires en vue de leur utilisation comme logements abordables.

Le projet reçoit également plus de 2,6 millions de dollars de l'Initiative de logement prioritaire de l'Ontario (OPHI), un programme à frais partagés entre l'Ontario et le gouvernement du Canada visant à créer de nouveaux logements et à accroître l'accessibilité aux logements.

Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion à la période de questions à Ottawa en avril dernier (archives). Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes et de familles à Ottawa auront désormais accès à des logements très abordables. Il s'agit d'un autre exemple de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement , a assuré le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, par voie de communiqué.

Pour sa part, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, a soutenu qu' un logement sûr et abordable est essentiel à la santé et à la prospérité des collectivités .

De son côté, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a estimé que cette annonce permet de franchir une étape importante dans les efforts de la province pour mettre fin à la crise de l'offre de logements en Ontario.

Notons que ce sont les femmes, les enfants, les Autochtones et les ménages qui se trouvent sur la liste d'attente centralisée de la Ville qui seront prioritaires dans l’attribution de ces logements.