La PPO a toutefois préféré affecter la sergente à de nouvelles fonctions.

Lors de l'été 2019, la sergente Tammy Bradley aurait menotté le jeune homme à la suite d’une dispute avec sa petite amie à Armstrong et l’aurait escorté à dix minutes de la ville en l’avertissant qu’il serait accusé d’intrusion s’il y remettait les pieds.

M. Skunk aurait alors marché entre 10 et 14 heures pour se rendre à Gull Bay, la communauté à plus proche d'Armtrong, près du lac Nipigon.

Lors de son périple, Jeremiah Skunk a dû s’hydrater en buvant de flaques d’eau et gérer une rencontre avec une ourse et ses deux oursons.

Le porte-parole de la PPO , Bill Dickson, a confirmé à la CBC qu’une enquête a été menée et que la policière en question ne travaille plus dans la région de Gull Bay.

Cependant, il n’a pu procurer de détails supplémentaires sur des mesures disciplinaires potentielles qui auraient pu être appliquées , invoquant la nature personnelle et confidentielle de l’affaire.

De son côté, M. King juge que cette mesure est une promotion plutôt qu’une mesure disciplinaire puisque la majorité des officiers de la PPO ne voudraient pas d’un poste dans le Nord.

« Elle [Tammy Bradley] a maintenu son rang de sergente et je ne suis pas certain si elle supervise d’autres officiers ou non ou si elle opère dans ou près d’autres Premières Nations. »