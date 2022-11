Des accusations d’espionnage sont portées contre un employé d’Hydro-Québec

Une enquête de la GRC a mené à l'arrestation et à l'accusation de Yueshang Wang, qui aurait obtenu des secrets industriels d'Hydro-Québec, indique un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'homme de 35 ans comparaîtra plus tard lundi au palais de justice de Longueuil et devra répondre à des accusations d'obtention de secrets industriels, de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et d'abus de confiance par un fonctionnaire public.

Selon la GRC , l'Équipe intégrée sur la sécurité nationale ( EISN ) a entamé son enquête en août 2022, après avoir reçu une plainte de la Direction de la sécurité corporative d'Hydro-Québec. M. Wang aurait ainsi obtenu les informations auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions, soutient le communiqué de la GRC , qui donnera un point de presse à 13 h.

Les quatre chefs d'accusation auxquels fait face Yuesheng Wang ont été déposés en vertu de la Loi sur la protection de l'information et du Code criminel du Canada.

L'ingérence d'acteurs étrangers est une priorité pour de nombreuses agences d'application de la loi et de renseignement à travers le monde. Hydro-Québec fait partie des infrastructures essentielles et constitue un intérêt stratégique à protéger , précise le communiqué de la GRC .

Dans un communiqué rendu public en mi-journée, Hydro-Québec désigne M. Wang comme un ancien employé du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie (CEETSE).

La société d’État ajoute que l’employé était chercheur au CEETSE et effectuait des travaux liés aux matériaux de batterie. Il n’avait pas accès à des renseignements relatifs à la mission de base d’Hydro-Québec. L’ensemble de ses accès lui ont été retirés dès les premiers soupçons. Il a finalement été congédié pour manquements graves au Code d’éthique de l’entreprise , peut-on lire dans le communiqué d’Hydro-Québec rendu public en mi-journée.

« Nos mécanismes de détection et d’intervention ont permis à nos enquêteurs de porter le dossier à l’attention de la GRC, avec qui nous avons collaboré de près. » — Une citation de Dominic Roy, directeur principal responsable de la sécurité d’entreprise à Hydro-Québec

Aucune organisation n’est à l’abri d’une telle situation et nous devons donc constamment demeurer vigilants et transparents et ne tolérer aucun manquement au Code d’éthique , a ajouté Dominic Roy.

Sur le site chinois de l’Institut des matériaux pour l'énergie et l'environnement, Yuesheng Wang, qui a obtenu son doctorat de l'Institut de physique CAS en 2016, est présenté comme un spécialiste, dont les recherches portent sur le développement et la conception de nouveaux matériaux d'électrode pour les batteries Na-ion à température ambiante.