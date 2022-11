Moteurs Taiga réévalue l’échéancier de son projet d'usine à Shawinigan

Nous sommes en train de réévaluer le rôle stratégique de l'usine de Shawinigan et nous réfléchissons à son échéancier pour obtenir une efficacité optimale de la production et pour que le déploiement du capital et la capacité de production soient alignés avec les plans d'accélération de la production , a déclaré le président et chef de la direction et cofondateur, Samuel Bruneau, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre.

La construction du projet, annoncée en 2021, devait initialement être complétée cette année. Dans la foulée des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont retardé ses plans de production, Moteurs Taiga avait déjà repoussé le début de la construction au deuxième trimestre de 2023 pour commencer la production en 2024. La société a obtenu des engagements financiers d'une valeur de près de 50 millions $ de la part du fédéral, de Québec et de la Ville de Shawinigan pour ce chantier.

Le fabricant montréalais a déjà une usine fonctionnelle à Montréal, qui pourrait produire au moins 8000 véhicules. L'objectif reste de construire une deuxième usine à Shawinigan qui amènerait la capacité de production totale à 70 000 véhicules.

La direction de Moteurs Taiga veut se donner le temps de mettre à profit les apprentissages faits à son usine de Montréal, qui a livré ses premiers véhicules électriques en mars dernier, a précisé le chef de la direction financière, Éric Bussières. Il a ajouté que les échéanciers seraient révisés au besoin .

Nous voulons seulement être prudents avec notre allocation du capital. Nous avons la possibilité d'accélérer la production jusqu'à 8000 unités à Montréal. À ce stade-ci, la priorité est d'accélérer la production adéquatement à Montréal pour que nous puissions exporter les meilleures pratiques de Montréal à l'usine de Shawinigan.

Taiga a commencé à livrer ses véhicules électriques en mars dernier. À la fin septembre, elle avait vendu 68 véhicules au cours de l'année.

Moteurs Taiga estime qu'elle sera en mesure de livrer entre 2500 et 3500 véhicules en 2023. Les plans de production ont été perturbés au cours de l'année en raison de la disponibilité de composantes. La société estime qu'elle serait en mesure d'accélérer le rythme de production d'ici la fin de l'année.

L'entreprise a dévoilé une perte nette de 15,6 millions $, comparativement à une perte de 4,9 millions $ à la même période l'an dernier.

L'action perdait huit cents, ou 1,89 %, à 4,16 $ à la Bourse de Toronto, lundi avant-midi.