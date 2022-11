Le nombre de vols aériens entre le Canada et l’Inde est désormais illimité

Cette mesure prend effet immédiatement. L’accord précédent, qui date de 2011, limitait chaque pays à 35 vols par semaine, peut-on lire dans un communiqué.

Il s'agit, pour M. Alghabra, d' une mesure favorable aux relations en matière de transport aérien entre nos pays , alors que l’Inde est le 4e marché international de transport aérien pour le Canada, selon le gouvernement.

Le ministre Omar Alghabra en conférence de presse lundi à l'aéroport Pearson de Toronto en compagnie de la Consule générale de l'Inde, Apoorva Srivastava. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Les transporteurs aériens du Canada disposent dorénavant d'un accès à Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata et Mumbai. Les compagnies indiennes se voient quant à elles accorder un accès à Toronto, Montréal, Edmonton, Vancouver et deux autres destinations à choisir par l’Inde .