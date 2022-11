Un problème du lien maritime à l’origine d’interruptions de courant à Terre-Neuve

Environ 57 000 abonnés ont été touchés, mais le courant a été rétabli pour la majorité d’entre eux en 16 minutes, selon Hydro TNL.

La société de la Couronne précise qu’après l’envoi prévu d’électricité en Nouvelle-Écosse, le système a connu d’importantes fluctuations du courant, ce qui a entraîné la mise en oeuvre d’une procédure de délestage de charge de sous-fréquence.

Selon le site web de la société, cela survient en cas de chute de la production du courant électrique. Le courant est alors automatiquement interrompu pour de grands groupes d’abonnés afin de protéger le système électrique et éviter une panne générale.

En réduisant la consommation d’une manière contrôlée, Hydro TNL rétablit l’équilibre et stabilise le réseau électrique, toujours selon son site web. D’autres centrales électriques peuvent ensuite augmenter leur production pour ramener la fréquence à 60 Hz et il est ensuite possible de commencer à rétablir le service.

Hydro TNL a signalé le problème sur Twitter peu après 7 h. Puis, vers 9 h 30, la société a annoncé que le courant était rétabli.

Le lien maritime consiste en des lignes sous-marines qui relient Cape Ray, à Terre-Neuve, et Point Aconi, en Nouvelle-Écosse. Cette infrastructure de 1,5 milliard de dollars fait partie du projet hydroélectrique de Muskrat Falls. Elle a servi à transporter de l’électricité pour la première fois en 2017.

Hydro TNL poursuit son enquête sur l'incident.