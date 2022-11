Une unité de débordement d’urgence en itinérance est inaugurée à Victoriaville

L’initiative est le fruit de la collaboration entre plusieurs partenaires, dont la Ville de Victoriaville et le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec.

C'est l'organisme l'Ensoleilvent, qui se spécialise en itinérance à Drummondville, qui chapeaute le projet.

Les usagers ont accès à un lit chaud, à deux repas par jour et à un service d'intervention.

On va se permettre de regarder la situation de la personne pour faire un état de situation et après ça on va regarder quelles interventions on peut appliquer pour ramener la personne vers du logement , explique le directeur de la clinique, François Gosselin.

Avec le froid qui s'installe, l'unité de débordement affiche déjà complet pour la nuit prochaine.

Avec les informations de Jean-François Dumas