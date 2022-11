Ce n’est plus ce que le touriste veut , croit le maire de Québec qui a fait un vif plaidoyer lundi matin lors de son passage au siège de l’UNESCO à Paris.

Le tourisme de masse empêche les visiteurs d’avoir une vraie rencontre avec les citoyens de Québec et une expérience véritable de la culture d’ici, estime le maire. Québec est en compétition avec le monde entier. Il faut trouver une façon d’attirer des gens en leur offrant un produit unique.

« Il faut pouvoir goûter à la culture que tu visites. T’es pas ailleurs dans le monde, t’es dans un endroit unique. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Ça veut aussi dire mieux répartir le flot de touristes qui débarquent dans le Vieux-Québec. Il faudrait, par exemple, mieux organiser l’arrivée des bateaux de croisières qui accostent dans le port, chaque année.

Le Celebrity Summit de passage à Québec à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

On peut gérer l’affluence et on doit gérer l’affluence , souligne le maire.

Bruno Marchand précise que son objectif ce n’est pas de démoniser les croisières. Il donne l’exemple de la ville de Dubrovnik, en Croatie, qui a modifié l’horaire des bateaux. Il n’y en a pas moins chaque année, mais ils n’arrivent plus tous en même temps.

On y réfléchit avec les gens du Vieux-Québec et avec les gens du Port , soutient-il. Le maire estime que la Ville a plus à perdre à long terme en accueillant toujours plus de touristes.

Plus de résidents

Une autre façon d’offrir un produit unique serait de ramener des résidents permanents dans le Vieux-Québec, propose le maire.

Dans les centres-ville, déplore-t-il, il y a une augmentation des coûts des loyers et une diminution des services pour les citoyens alors qu’il y a des espaces dans le quartier pour du logement et des commerces de proximité.

C’est plus facile dans le Vieux-Québec de se trouver un chandail avec un orignal que de se trouver une pomme. Le phénomène d’hébergement touristique de type Airbnb est la conséquence de ne pas avoir trouvé un équilibre entre les résidents et les voyageurs.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, avec Ernesto Ottone, le sous-directeur général pour la Culture de l’UNESCO, à la maison de l'UNESCO à Paris. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Ville du patrimoine mondial

Le maire Marchand a profité de sa rencontre avec le sous-directeur général pour la Culture de l’UNESCO, Ernesto Ottone pour discuter des difficultés des villes de pouvoir procéder à des changements dans les quartiers patrimoniaux en raison des critères imposés par l’organisme.

La Ville de Québec fait partie des villes du patrimoine mondial. Ce n’est pas juste une certification, il faut pouvoir passer à travers le temps , a fait valoir le maire Marchand.

Il espère une meilleure collaboration de l’UNESCO à l’égard de ces enjeux.