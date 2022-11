Le soccer, au cœur de la stratégie diplomatique du Qatar

« Jamais dans mon enfance j’aurais pu rêver ou penser que des joueurs comme ceux-là viennent dans le club », lance Maxime quand on lui demande de décrire la composition du PSG, le Paris Saint-Germain.

Ce supporteur de l’équipe parisienne, rencontré dans un bar sportif de la capitale, s’est réjoui de l’acquisition des Messi, Neymar ou Mbappé, dont les contrats sont évalués à plusieurs millions d’euros.

Depuis qu’un fonds d’investissement du Qatar est devenu actionnaire majoritaire de la franchise, en 2011, l’équipe a amplement les moyens de se payer ces vedettes. J’ai vu une différence stratosphérique , constate Maxime, à propos de l’argent dépensé par le PSG depuis l’arrivée des propriétaires qataris.

Des visiteurs attendent d'entrer au Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon Kévin Veyssière, auteur du livre Mondial Football Club Geopolitics, le rachat de l’équipe de la capitale française s’inscrit dans une stratégie plus large du petit émirat du Golfe, qui, depuis les années 1990, a fait du sport un outil de diplomatie.

Il s’agit de faire exister le Qatar, ce petit pays de trois millions d’habitants. Et cela participe à cette stratégie, le Paris Saint-Germain, de faire exister le Qatar et de l’associer à une ville mondialement connue , explique-t-il.

Messi et Mbappé font partie des vedettes mises de l'avant au Parc des Princes. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

C’est un petit pays, coincé entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui avait besoin de trouver des niches pour exister , renchérit Pascal Boniface, directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques, l’IRIS, qui se spécialise dans les questions de diplomatie sportive.

« Les dirigeants qataris se sont dit que le sport, c’est populaire et rassembleur, contrairement à la politique ou la géopolitique. » — Une citation de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

D'autres pays du Golfe s'intéressent au soccer En 2008, des intérêts des Émirats arabes unis ont acheté la majorité de l'équipe de Manchester City, au Royaume-Uni.

En 2021, un fonds saoudien a participé à l'achat du Newcastle United F.C. au Royaume-Uni.

Au-delà du PSG

Il n’y a pas que le club parisien mondialement reconnu qui est tombé dans la mire d’investisseurs qataris.

En 2012, la fondation sportive Aspire, basée à Doha, a racheté le KAS Eupen, en Belgique.

Cette équipe de la petite ville de 20 000 habitants, située non loin de la frontière avec l’Allemagne, était alors confrontée à d’importants problèmes financiers.

Des joueurs de l'équipe KAS Eupen, rachetée il y a une dizaine d'années par une fondation du Qatar, s'entraînent en Belgique. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Quand ils ont repris le club ici, on était mort. On est très contents, car on est venu reprendre le club pour nous donner l’occasion de rester compétitifs , explique le directeur général de l’équipe Michael Radermacher.

Dans un tout autre niveau de compétition que le PSG , le KAS Eupen a une mission différente. Au cours des dernières années, l’équipe a été l’hôte de nombreux jeunes talents, dont certains ont évolué sur différents terrains européens.

Les joueurs recrutés sont venus de différentes régions du monde. Ainsi, certains joueurs de l’équipe nationale de soccer du Qatar, qui prendra part aux compétitions de la Coupe du monde, ont foulé le stade du KAS Eupen.

Des joueurs africains, formés dans les installations mises sur pied par la fondation Aspire au Sénégal, ont aussi fait partie de l’équipe belge.

Michael Radermacher est directeur du KAS Eupen et faisait déjà partie de l'organisation avant que l'équipe soit rachetée par une fondation qatarie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

En Belgique, c’est facile, on peut reprendre un club à 100 %. [...] Et en plus, en Belgique, il y a moyen de laisser jouer beaucoup d’étrangers , explique le directeur général du KAS Eupen, Michael Radermacher, pour expliquer pourquoi la fondation qatarie a jeté son dévolu sur son équipe.

Pascal Boniface, de l’ IRIS , voit dans ce type d’investissement une autre manière pour le Qatar d’utiliser le sport à des fins diplomatiques.

De donner des équipements sportifs ou de prendre des jeunes en stage pour les former, ça crée des liens , dit-il

« À travers le sport, vous développez des liens économiques. S’il y a un joueur qui devient une vedette après avoir été formé au Qatar, ça va avoir un impact positif sur l’image du Qatar dans ce pays. » — Une citation de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

La fondation qatarie Aspire est propriétaire du KAS Eupen, en Belgique. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Des critiques en Europe

Cette stratégie d’investissements dans le sport culminera avec la tenue, dès la semaine prochaine, de la Coupe du monde à Doha, la capitale du Qatar.

Plus encore que l’implication qatarie dans des équipes européennes, cet événement sportif majeur attire l’attention du monde sur le petit pays du Golfe, et pas seulement pour les bonnes raisons.

Je pense que le Qatar a voulu miser sur la visibilité du sport, mais qu'ils n'ont peut-être pas calculé, au départ, que cette visibilité allait aussi s'exercer sur les aspects les plus critiquables , analyse Pascale Boniface.

Doha fait l’objet de critiques sur le plan environnemental, en raison de la climatisation des stades qui accueilleront les compétitions.

Des Allemands ont appelé à boycotter la Coupe du monde au Qatar, lors d'une partie de soccer à Freiburg Im Breisgau. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Le Qatar est aussi montré du doigt pour les conditions de travailleurs étrangers qui ont contribué à la construction des infrastructures sportives. Selon une enquête du journal britannique The Guardian, 6500 travailleurs étrangers seraient morts dans l’émirat depuis l’obtention de la Coupe du monde.

C’est pour ces raisons que des villes françaises, comme Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux, ont décidé de ne pas retransmettre les parties dans l’espace public et de ne pas dédier d’espaces aux supporteurs de l’équipe de France, comme cela avait été le cas lors d’événements précédents.

« C’est une abomination sur le plan des droits humains, ce sont des vies qui ont été sacrifiées sur la Coupe du monde et c’est aussi une aberration sur le plan écologique parce qu’on va essayer de refroidir l’atmosphère, qui par ailleurs se réchauffe. » — Une citation de Gregory Doucet, maire de Lyon

Selon l’expert en géopolitique du sport Kévin Veyssière, cette forme de boycottage est un peu hypocrite , particulièrement dans le cas de la capitale française.

Kévin Veyssière, auteur de livres sur la géopolitique du sport, devant le Parc des Princes, à Paris. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Il rappelle que le Paris Saint-Germain, qui fait la fierté de nombreux Parisiens, appartient après tout à des intérêts qataris. La mairesse de la ville est parfois visible dans la tribune d’honneur du Parc des Princes, le stade du club, non loin du directeur général de l’équipe, lui-même originaire du pays du Golfe.

Puis, au-delà du soccer, Kévin Veyssière rappelle que des investisseurs de Doha ont laissé leur marque ailleurs dans la capitale, notamment sur la question du tourisme de luxe, pour revitaliser des hôtels .

Même le Printemps, grand magasin bien connu du boulevard Haussmann, est passé en majorité entre les mains d’intérêts qataris.

Comme quoi le Qatar continuera de faire parler de lui dans la capitale française, même une fois la Coupe du monde terminée.