Gilbert Patenaude, ex-directeur musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal, est mort 

Né à Montréal en 1947, Gilbert Patenaude a d’abord étudié le piano et l’orgue à l’École de musique Vincent-d’Indy, avant d’étudier le chant, la direction d’orchestre et l’analyse musicale au Conservatoire de musique de Montréal.

Il a été nommé directeur musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal en 1978, poste qu’il a occupé pendant près de quatre décennies. Sous sa direction, la chorale a enregistré 18 disques et participé à plusieurs émissions de radio et de télévision, et même à un film. Elle a notamment chanté avec Luciano Pavarotti et enregistré une composition pour le pape Benoît XVI.

Gilbert Patenaude a consacré sa vie à transmettre sa passion pour le chant et la musique aux plus jeunes. Photo : Page Facebook de la Famille Patenaude

Monsieur Patenaude a transmis à tant et tant de jeunes garçons l’apprentissage et l’amour du chant choral, mais aussi la discipline, celle qui permet de se dépasser , a écrit la direction des Petits chanteurs du Mont-Royal sur Facebook lundi.

Avec lui, la langue était toujours bien parlée et prononcée; avec lui, la fierté d’être Petit Chanteur était toujours présente; en lui, les jeunes découvraient un modèle.

Un modèle pour Gregory Charles

Parmi ses élèves les plus célèbres, on compte entre autres Gregory Charles, sur qui Gilbert Patenaude a eu une grande influence. Moi, je n'avais aucune espèce d'intention de faire de la direction chorale. C'est lui qui, un jour, est arrivé en disant : "Il y a un petit groupe à telle place qui aurait besoin de quelqu'un. Je leur ai dit que tu allais y aller" , s’est rappelé l’artiste en 2016, lorsque M. Patenaude a quitté la direction des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

J'ai commencé par dire : "Il n'en est pas question". Il a dit : "Je comprends, je vais leur dire que tu vas être là jeudi."

Gregory Charles Photo : Karine Dufour

En plus d’avoir enseigné au Cégep de Saint-Laurent ou encore à l’École de musique Vincent-d’Indy, Gilbert Patenaude a dirigé le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges et le Théâtre d’art lyrique de Laval. Il a également fondé et dirigé plusieurs ensembles, dont l’Orchestre symphonique de Laval, les Chantres musiciens, Les Voix d’Elles, les Filles de l’Île et le Chœur enharmonique de Montréal.

La carrière de Gilbert Patenaude a aussi été marquée par son travail de compositeur, notamment d’opéras, de musique orchestrale, de musique de chambre, de plusieurs œuvres vocales et de milliers d’harmonisations, arrangements et orchestrations. Il a reçu le Prix hommage 2018 du Conseil québécois de la musique et une médaille de l’Assemblée nationale en 2022.