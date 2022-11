Au monastère des Augustines, une église peut en cacher une autre

Notre-Dame-des-Anges est la plus vieille église du Canada, préservée depuis sa construction, en 1671. Or, des analyses récentes faites dans la charpente de son toit laissent croire qu’elle pourrait être encore plus vieille qu’on le croit. Une équipe d’experts a récemment tenté de le vérifier.

Contrairement à d’autres lieux de culte historiques, l’église Notre-Dame-des-Anges, dans la Basse-Ville de Québec, a été épargnée par les incendies, les guerres et l’usure du temps.

Pourtant, c’est un endroit méconnu. Sise derrière un mur d’enceinte, au beau milieu de l’hôpital général de Québec, c’est l’église du monastère des Augustines. Tous les jours, quelques dizaines de sœurs qui habitent encore les lieux s’y retrouvent pour la messe dans une ambiance feutrée. C’est un lieu privé, inaccessible au public, sauf en de rares occasions.

Le site a été fondé par les frères Récollets, qui y ont d’abord fait construire un couvent et une église, autour de 1620. Les Récollets sont les premiers missionnaires de la Nouvelle-France. Samuel de Champlain les a fait venir en 1615 , raconte Denis Robitaille, chargé de projet au monastère et passionné d’histoire. Au début, ils étaient installés près de l'habitation, donc près du fleuve [Saint-Laurent], et Champlain leur a demandé de s'installer près de la rivière Saint-Charles, un peu plus loin donc, pour être plus près des Autochtones qui vivaient là à l'époque.

Denis Robitaille, chargé de projet au monastère des Augustines, est un passionné d’histoire. Photo : Radio-Canada

Mais en 1629, des Anglais, les frères Kirke, s’emparent brièvement de Québec et les Récollets repartent en France. Ils ne reviendront en Nouvelle-France qu’en 1670. Quand ils reviennent, leur église et leur couvent sont en bien mauvais état parce qu'ils n'ont pas été entretenus tout ce temps-là, et ils doivent reconstruire , poursuit Denis Robitaille.

Puis, en 1693, après le départ des Récollets, les sœurs Augustines s’installent dans les lieux. Au fil du temps, elles ont fait construire plusieurs bâtiments, dont un hôpital, devenu aujourd’hui un CHSLD, attenant au monastère.

Le réfectoire des Augustines, qui se sont installées à Notre-Dame-des-Anges dès 1693. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Luciaà-Berdou

On a donc toujours considéré que l’église Notre-Dame-des-Anges date de la reconstruction, au retour des Récollets en Nouvelle-France en 1670. Or, en 2008, des prélèvements effectués dans la charpente du toit ont révélé que des pièces en pin datent plutôt de 1618, soit de leur premier séjour. L’église aurait-elle 400 ans et non pas 350?

C'était comme une énigme pour nous parce qu'on ne pouvait pas parler d'une église de 1670, alors qu'elle est de 1618. Ça nous intriguait, il fallait dénouer l'impasse , raconte l’architecte Émile Gilbert, mandaté par les sœurs Augustines pour retracer l’évolution architecturale de leur monastère.

« On s'interroge sur l'ancienneté de l'église. Est-elle celle de 1671? Est-elle celle de 1620, ce qui serait extraordinaire? La réponse est dans la charpente. » — Une citation de Denis Robitaille, chargé de projet au monastère

Lire le passé à travers les arbres

Une équipe multidisciplinaire s’est donc formée pour faire la lumière sur cet apparent anachronisme.

Pour dater la charpente de l’église, ils ont tenté l’approche au carbone 14, qui n’a rien donné de concluant. Ils se sont ensuite tournés vers la dendrochronologie, l’étude des cernes de croissance des arbres.

Chaque année de sa vie, un arbre produit un nouvel anneau de croissance qui s’ajoute à ceux des années précédentes. C’est ce qui permet, entre autres, de compter son âge. Or, la largeur d’un cerne varie en fonction des conditions climatiques de cette année-là.

Puisque le climat va affecter plusieurs arbres dans la même région, on a le même signal climatique et la plupart des arbres d'une même espèce vont montrer les mêmes variations d'une année à l'autre dans la largeur de leurs cernes , explique Martin Simard, professeur d’écologie forestière à l’Université Laval et responsable du laboratoire de dendrochronologie.

Chaque année de sa vie, un arbre produit un nouvel anneau de croissance qui s’ajoute à ceux des années précédentes. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Luciaà-Berdou

Pour vérifier à quelle époque ont vécu les arbres qui ont servi à construire la charpente de l’église Notre-Dame-des-Anges, il fallait donc comparer leurs cernes de croissance à ceux d’autres arbres de la même espèce dont l’âge est déjà connu. C’est ce que les chercheurs appellent une série de référence.

En partant par exemple d’arbres vivants aujourd’hui, les dendrochronologues peuvent raccrocher des séquences de cernes de croissance de plus en plus anciennes, un peu comme des codes-barres qui se superposent, pour remonter dans le temps.

Le hic, c’est que, vérification faite, l’essentiel de la charpente de l’église des Augustines n’est pas en pin, mais en épinette. Or, elle n’existait pas cette série-là, pour le sud du Québec , a constaté Martin Simard. Il y a eu des séries qui ont été faites à la limite des arbres, mais évidemment, puisqu'on est dans des zones climatiques différentes, on ne pouvait pas s'en servir. Ce qu'il a fallu faire, c'est d'aller chercher des séries d'épinettes qui étaient de plus en plus vieilles pour pouvoir raccrocher notre série connue, c'est-à-dire provenant d'arbres vivants. Il fallait qu'on réussisse à aller de plus en plus dans le passé , relate-t-il.

L’équipe s’est donc lancée dans un fastidieux travail de recherche pour identifier, dans la région de Québec, des bâtiments qui contiendraient des structures en épinette.

Il faut avoir le bâtiment qui a le bon âge, et une intuition que peut-être c’est la bonne essence de bois , explique Émile Gilbert à propos des obstacles qui se sont dressés sur leur route. Il prend en exemple une maison de Boischatel qui s’annonçait comme un lieu d'échantillonnage intéressant. Après avoir fait tous les tests, on s'est aperçus que le bois était trop dégradé pour être analysé.

Émile Gilbert, architecte mandaté par les sœurs Augustines pour retracer l’évolution de leur monastère. Photo : Radio-Canada

Finalement, l’équipe a pu trouver quelques perles dans des bâtiments de la région. En tout, le bois provenant de 51 arbres de diverses époques a pu être expertisé, ce qui leur a permis de créer une série de référence qui remonte aussi loin que 1483.

En comparant à cette nouvelle série des échantillons prélevés à l’église du monastère des Augustines, la conclusion est devenue claire : l’essentiel de la charpente du toit de l’église, en épinette, date bien de 1671.

Martin Simard, professeur d’écologie forestière à l’Université Laval et responsable du laboratoire de dendrochronologie. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Luciaà-Berdou

La récupération, le secret de l’endroit le plus ancien que nous connaissions

Mais alors, comment expliquer que certaines pièces, en pin, aient 50 ans de plus? Pour l’architecte Émile Gilbert, c’est simple : les Récollets ont fait de la récupération.

« On appelle ça le développement durable et, dans le temps, c'était une obligation. » — Une citation de Émile Gilbert, architecte

Du bois, ils en avaient tant qu'ils voulaient, mais des bras pour le couper, pour travailler, le mettre en place, il n’y en avait pas beaucoup, ajoute-t-il. Donc, trouver des pièces de récupération, c'était précieux.

D’ailleurs, l’état remarquable de ces pièces en pin vieilles de 400 ans et le fait qu’elles n’aient pas été retravaillées laissent croire que les religieux ont rebâti une église très semblable à celle qu’ils avaient érigée 50 ans plus tôt.

Un autre élément est venu appuyer cette idée de récupération de matériaux. En parallèle des analyses effectuées sur la charpente du toit de l’église, des experts du Centre de conservation du Québec (CCQ) se sont intéressés à ses murs de fondation. Ils y ont prélevé des échantillons de mortier.

Les mortiers, c'est un matériau qui fait partie du bâtiment, au même titre que les pierres ou le bois, la structure, la charpente. Donc ça nous révèle quand même des informations importantes par rapport à son histoire, les savoir-faire aussi qui ont été employés pour construire le bâtiment , évoque Élizabeth Cloutier, conservatrice au CCQ .

En observant la constitution de ces mortiers et leurs propriétés physico-chimiques, l’experte a constaté que non seulement certains sont manifestement très anciens, mais que la plupart contiennent des traces de réutilisation de mortiers précédents, ce qui ne l’étonne pas.

Le recyclage faisait partie du quotidien et on jetait très peu de matériaux à l'époque parce qu'évidemment c'était coûteux en termes d'énergie et parfois même d'importations. [...] Dans ce cas-ci, les pierres de construction et les mortiers ont été fabriqués sur place avec nos propres matières premières, mais il reste que c'était beaucoup moins de travail de récupérer , dit-elle.

Élizabeth Cloutier, conservatrice au Centre de conservation du Québec Photo : Radio-Canada

L’étude des mortiers du monastère a permis à la conservatrice d’établir une chronologie entre les différentes phases des travaux. Sans pouvoir mettre de date précise sur ces amalgames, elle constate qu’un échantillon sort du lot.

Il est distinctif parce qu’il ne contient aucun mortier de recyclage à l'intérieur. Puis c'est un mortier qu'on retrouvait dans un mur qui était peut-être une hypothèse de premier mur. Les premières fondations de l'église Notre-Dame-des-Anges , décrit Élizabeth Cloutier.

Il pourrait s’agir d’un mortier d’origine , employé lors de la construction de la première église des Récollets, en 1620.

Il resterait donc des traces de cette première église dans celle qui a été construite 50 ans plus tard et qui a survécu jusqu’à nous. De quoi ajouter au statut vénérable de ce monument méconnu.

Ce bâtiment a survécu en partie depuis les tout débuts, depuis que Champlain a rêvé Québec jusqu'à aujourd'hui , s’émeut Denis Robitaille.

« S'assurer que cette information-là soit connue, c'est aussi assurer, peut-être, la préservation d'un lieu aussi ancien. [...] Un jour, les Augustines vont quitter les lieux, parce que la communauté est vieillissante, alors il faut s'assurer de préserver l'endroit le plus ancien que nous connaissions. » — Une citation de Denis Robitaille, chargé de projet au monastère