Une famille tente de se reconstruire après les attaques au couteau en Saskatchewan

Les parents de Deborah Burns ont été la victime de l'une des attaques au couteau dans la Nation crie James Smith , en Saskatchewan. Elle affirme que le chemin vers la guérison est difficile et compliqué.

Earl Burns, le père de Deborah, est mort de ses blessures. La mère, Joyce Burns, se trouve toujours à l'hôpital. Deborah Burns affirme que l'attaque a été terrifiante et dévastatrice pour sa famille ainsi que pour sa communauté.

Joyce Burns reçoit des soins hospitaliers continus en raison de complications et d'infections liées à ses blessures.

Elle a fait de son mieux pour être forte pour nous tous, y compris pour elle-même. Je peux le voir dans ses yeux et je peux le voir dans son corps que cela a eu un impact considérable , déclare Deborah Burns.

Depuis le drame, les factures qui s'accumulent pour la famille Burns.

« Les frais d'hôtel, nécessaires pour accompagner ma mère, s'accumulent. La famille a du mal à se procurer des produits de première nécessité comme la nourriture et le carburant. » — Une citation de Deborah Burns

Deborah Burns ajoute que la maison funéraire a indiqué à sa famille que la Première Nation n'avait pas encore couvert sa part des frais d'obsèques du père.

Un événement profondément perturbant

Mme Burns indique que sa fille est profondément perturbée par ce qu'elle a vu et entendu dans la maison le 4 septembre. Elle s'inquiète surtout pour son état de santé mentale.

Deborah Burns a perdu sa maison de Melfort en septembre et prévoit de vivre avec sa mère et sa soeur dans la réserve. Or, la maison a besoin d'être rénovée, car la violence lors de l'attaque l'a laissée dans un mauvais état.

Elle a ainsi lancé une collecte de fonds en ligne pour faire face à ces coûts. Elle note que sa famille n'a encore rien reçu des 100 000 dollars collectés par des responsables de la Nation crie James Smith.

Malgré les difficultés, Deborah Burns ne compte pas baisser les bras. Elle se dit tout de même triste à l'idée de fêter pour la première fois Noël sans son père.

Joyce Burns se remet de ses blessures au couteau. Photo : Deborah Burns

Un père aimant

À la seule évocation du nom de son père, Deborah Burns sourit. Elle se rappelle que son père, âgé de 66 ans, aimait être dans la brousse ou à la pêche.

Elle raconte qu'elle le taquinait lorsqu'il rafistolait ses bateaux de pêche. Il était un père aimant, mais qui a aussi été alcoolique, dit-elle.

Avant l'attaque, ses parents étaient des membres actifs de la communauté, souligne Deborah Burns. Joyce était assistante sociale à l'école communautaire et Earl était le chauffeur de l'autobus scolaire pendant quatre décennies.

Earl Burns a aussi servi brièvement été membres des forces armées. Il était aussi membre de l'Association des anciens combattants des Premières Nations de la Saskatchewan.

Ils emmenaient les petits-enfants à des événements, des foires et des rodéos. Earl Burns les emmenait également aux pow-wow, un lieu de guérison pour lui, car il avait gardé les séquelles de son séjour dans les pensionnats, où il a été forcé à aller, de quatre à seize ans , se remémore Deborah Burns.

Les enfants de Deborah avaient l'habitude de passer les jours de semaine chez ses parents, pour aller à l'école dans la réserve, pendant qu'elle travaillait à Melfort.

Le tueur était connu de la famille

Myles Sanderson était le compagnon de la sœur de Deborah Burns depuis des années, et avait déjà agressé des membres de sa famille.

La sœur, Vanessa, et Myles Sanderson ont eu cinq enfants ensemble. Leur relation était marquée par la violence selon Deborah.

Vanessa a signalé Myles Sanderson à la police à plusieurs reprises. Il a été inculpé à plusieurs reprises pour avoir agressé sa compagne entre 2011 et 2018.

Selon Deborah, Myles Sanderson a essayé de tuer Earl Burns en janvier 2015 en le poignardant à plusieurs reprises avec un couteau. Mme Burns a déclaré que Myles avait également attaqué sa mère à cette époque.

Avec les informations de Kendall Latimer