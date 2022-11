Un balado réalisé à Chicoutimi remporte une distinction nationale

Le balado a été réalisé dans les vestiges de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi. Cette série documentaire redonne vie au fondateur de l’entreprise, Julien-Édouard-Alfred Dubuc, dont la carrière professionnelle a été marquée par un parcours de banquier, d’industriel, de politicien, de financier et d’homme d’affaires prospère.

La journaliste Marie-Julie Gagnon réalise et anime le balado, elle est accompagnée de l’historien et muséologue Gaston Gagnon.

Grâce à ce projet, La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional a réussi à tisser des liens entre le passé et le présent, et à faire connaître une histoire qui enrichit notre compréhension de l’histoire canadienne , a souligné Bob Cox, le président et chef de la direction de la Société Histoire Canada, dans un communiqué de presse envoyé aux médias.

Ce projet était l’occasion de développer un nouvel auditoire, les jeunes adultes, et de leur faire connaître notre institution afin qu’ils se sentent interpellés par son offre culturelle , a ajouté la directrice des collections et de la recherche à La Pulperie de Chicoutimi, Cathleen Vickers.

Le prix sera décerné par la gouverneure générale du Canada Mary Simon lors d’une cérémonie qui aura lieu à la Citadelle de Québec.

Le Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence des programmes communautaires est géré par la Société Histoire Canada. Chaque année, deux lauréats sont sélectionnés. Ils obtiennent chacun une bourse de 2500 $.