Irving Oil : un allégement fiscal assorti de profits de 250 millions $

L'entreprise Irving Oil a engrangé un quart de milliard de dollars de profit en 2005, la même année où elle a persuadé le conseil municipal de Saint-Jean et le gouvernement du Nouveau-Brunswick de lui accorder un allégement fiscal pendant 25 ans, selon des documents qui ont fait l'objet d'une fuite.

L'entreprise a gagné 250,7 millions de dollars en 2005, année au cours de laquelle Saint-Jean a plafonné la facture d'impôt foncier du projet de Canaport LNG, mené par Irving et son partenaire Repsol, à un demi-million de dollars.

Le coût pour la ville a été estimé à 112 millions de dollars sur un quart de siècle.

L'allégement fiscal nécessitait des changements législatifs, que le gouvernement progressiste-conservateur de Bernard Lord a adopté en 2005.

Les profits de la compagnie n'étaient pas connus publiquement, et Kenneth Irving, le pdg d'Irving Oil à l'époque, a soutenu que l'allégement fiscal était décisif pour le projet Canaport LNG. Les entreprises mettent beaucoup d'argent à risque , a-t-il déclaré au journal Telegraph-Journal en 2005.

Le terminal Canaport LNG à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

L'allégement fiscal a été abrogé en 2016 et Irving Oil a vendu sa participation dans le terminal à son partenaire, la société énergétique espagnole Repsol, l'année dernière.

Les dossiers financiers confidentiels d'Irving montrent que la compagnie pétrolière a été si lucrative de 2005 à 2009, qu'elle a réussi à réaliser des profits même pendant les jours les plus sombres de la crise économique mondiale en 2008.

La société a démontré sa capacité à maintenir des marges et une rentabilité attrayantes, malgré la nature cyclique des activités de raffinage et de commercialisation , a écrit l'avocat fiscaliste britannique Andrew Hine dans un affidavit de 2010 déposé devant un tribunal des Bermudes, qui a été divulgué.

L'entreprise continue à faire des profits pendant la crise

Durant la crise de 2008, de grandes banques américaines se sont effondrées et le prix du baril de pétrole est passé de 140 dollars, en juin 2008, à moins de 40 dollars en décembre de la même année.

Malgré tout, Irving Oil a enregistré des profits de 111,2 millions de dollars. Son ratio d'endettement sur capitalisation totale – qui mesure ce que la compagnie doit par rapport à la valeur de ce qu'elle possède – a également continué de s'améliorer pendant la tourmente financière de 2008.

Les chiffres proviennent d'un mémorandum de placement privé confidentiel que la société a utilisé pour emprunter 150 millions de dollars sur les marchés financiers en 2009. Il comprend cinq ans de données financières détaillées sur la société.

L’avocat Andrew Hine a utilisé le document dans une évaluation, en 2010, des perspectives financières d'Irving Oil, lors de procédures judiciaires pour diviser l'empire Irving, fondé il y a un siècle par K.C. Irving.

Le PDG d'Irving Oil, Arthur Irving. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Avocat du cabinet britannique Taylor Wessing, Andrew Hine a été nommé par un tribunal aux Bermudes pour représenter les petits-enfants non adultes d'Arthur Irving. L'affidavit et la note de placement privée font partie de millions de pages de documents divulgués au journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation.

De nombreux documents, connus sous le nom de Paradise Papers, proviennent d'Appleby, un cabinet d'avocats mondial de services extraterritoriaux basé aux Bermudes qui comptait Irving Oil parmi ses clients.

Un historique de revenus en croissance

La compagnie pétrolière était une entreprise bien gérée et prospère avec un historique impressionnant de croissance des revenus , a déclaré AndrewHine dans l'affidavit confidentiel. Selon lui, même dans le pire des cas, Irving Oil serait en mesure de payer ses dettes et ses futures obligations, ce qui en ferait une source de revenus fiable pour les petits-enfants d'Arthur Irving.

En vertu de la division en trois de l’empire Irving, la famille d'Arthur obtiendrait les deux tiers de la propriété d'Irving Oil, et la famille de son frère Jack Irving en obtiendrait un tiers. Les deux frères abandonneraient leurs participations dans d'autres sociétés d'Irving contrôlées par le frère J.K. Irving et sa famille.

Un mémorandum de placement privé confidentiel contient cinq ans de données financières sur la performance d'Irving Oil. Photo : CBC/Jacques Poitras

On craignait que la famille de J.K. Irving obtienne le contrôle d'un portefeuille diversifié d'entreprises, y compris la foresterie, le camionnage, l'alimentation et la construction navale, et que la famille d’Arthur Irving ne dépende que du pétrole.

Le tribunal aux Bermudes supervisant la division a nommé Andrew Hine pour évaluer si cela était dans le meilleur intérêt des petits-enfants d'Arthur Irving. Andrew Hine a utilisé des états financiers confidentiels et le mémorandum de placement privé, qui contient des données détaillées pour les années 2005 à 2009.

La note montrait qu'Irving Oil avait des actifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars en juin 2009 et des revenus de 4,6 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2009.

De très rares pertes

La société a subi des pertes nettes à deux reprises seulement, soit en 1977 et en 1978. L’avocat Andrew Hine dit, dans son affidavit, que ces pertes, la compagnie les attribue à des conditions de marché exceptionnellement mauvaises et à l'impact de l'expansion d'une raffinerie .

Le biographe d'Irving, John DeMont, a écrit dans son livre de 1991, Citizens Irving que la capacité des raffineries dans l'est du Canada dépassait la demande d'essence de 70 % en 1977, ce qui réduisait les profits du secteur.

En 2018, Irving Oil a annoncé que le Arthur Irving Family Trust avait acheté la participation d'un tiers dans la société pétrolière, qui était détenue par la branche familiale de Jack Irving.

La raffinerie Irving Oil de Saint-Jean est la plus grande du Canada, raffinant 300 000 barils de pétrole brut par jour, soit environ 15 % de la capacité totale du pays en 2009, selon la note de service. Au cours des six premiers mois de 2009, la raffinerie rapportait 136,7 millions de dollars de revenus, soit 45 % des revenus totaux d'Irving Oil, selon les documents.

La société n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'évaluation de Hine, y compris les données liées aux bénéfices.

Le député provincial de Saint-Jean Havre, Gerry Lowe, à gauche, s'entretient avec Andrew Carson d'Irving Oil, lors des audiences du Comité de modification des lois de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sur une proposition visant à étendre les évaluations foncières et les taxes pour couvrir les machines et l'équipement de l'entreprise. Photo : CBC/Jacques Poitras

En 2019, le dirigeant d'Irving Oil, Andrew Carson, a déclaré au Comité de modification des lois de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick que c'était un mythe que l'entreprise s'en tirait facilement pour ce qui est du paiement des impôts. Gerry Lowe, qui était député libéral de Saint-Jean Havre à l’époque, avait questionné Andrew Carson sur les bénéfices de l’entreprise et sur les revenus tirés de ses divers produits.

Cela varie au cours de l'année, en toute honnêteté. Il y a généralement des périodes de l'année où certains produits sont plus demandés , a répondu Andrew Carson.

En 2015, il a été révélé dans une affaire fiscale fédérale indépendante en Alberta qu'Irving facturait à son partenaire et co-investisseur dans le terminal Canaport LNG, Repsol, 12 millions de dollars par an en loyer pour les installations. Cela, et un bénéfice garanti pour Irving Oil dans leur accord ont permis à l'entreprise de rester profitable, en ce qui a trait au terminal, même pendant que Repsol perdait de l'argent.

Avec les informations de Jacques Poitras et de Frédéric Zalac