Un cinéma indépendant de Charlottetown tire profit de Fiona

Depuis plus d'un mois, les cinémas Cineplex de l'Île-du-Prince-Édouard sont fermés au public. Les salles de Summerside et Charlottetown ont subi d'importants dommages pendant la tempête Fiona. Si le cinéma de Summerside a pu rouvrir ses portes il y a quelques jours, celui de Charlottetown va rester fermé pendant plusieurs mois encore.

Ce sera probablement fin février que nous ouvrirons , annonce Chauntel Ormandy, directrice générale des opérations de Cineplex pour le Canada atlantique.

À Summerside, les dégâts causés par l'eau et l'humidité ont pu être réparés. À Charlottetown, la situation est pire. Une partie du toit a été arraché, la pluie a causé des inondations, l'installation de climatisation et de chauffage est en partie détruite.

Quand j'ai traversé le bâtiment, la peinture du hall d'entrée faisait des bulles et quand j'ai passé un balai dessus, l'eau est sortie. C'était trempé , raconte Chauntel Ormandy.

Chauntel Ormandy est directrice générale des opérations de Cineplex pour le Canada atlantique. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Il faut réparer les murs, les planchers et le système de ventilation et installer un nouveau comptoir de vente de nourriture. Ces travaux vont durer encore plusieurs mois, selon la responsable.

Plus d'affluence au centre-ville

Depuis fin septembre, une dizaine de films n'ont ainsi pas pu être projetés dans la province. À Summerside, la compagnie a décidé de rouvrir le multiplexe sans attendre les finitions. Il n'y aura pas de plancher là-bas, c'est du béton, mais nous pensons qu'il est important de sortir des films pour les insulaires dès que possible , a-t-elle déclaré.

Au centre-ville de la capitale insulaire, une petite salle tire son épingle du jeu : le City Cinema.

On était dans les premiers à récupérer l'électricité, donc le cinéma a rouvert rapidement , explique Laurent Gariépy, membre du conseil d'administration de la Charlottetown Film Society, propriétaire des lieux.

Laurent Gariépy est membre du conseil d'administration de la Charlottetown Film Society qui possède le City Cinema. Photo : Radio-Canada

Le cinéma, qui diffuse habituellement des productions moins connues dans son unique salle, a non seulement été épargné par la tempête, mais il voit également depuis quelques semaines une augmentation de son affluence, avec plusieurs séances à guichets fermés.

Il est cependant difficile de faire un lien de cause à effet, car la saison est habituellement chargée, explique Laurent Gariépy : l'automne, le début de l'hiver, ce sont vraiment de bonnes périodes pour le cinéma .

Le passionné organise également une programmation parallèle, intitulée Classics at City Cinema, où des films classiques sont diffusés, en français et en anglais. Et là aussi, il remarque que plus de monde fait le déplacement.

Depuis que le Cineplex est fermé, il y a beaucoup plus de monde pour les classiques. Étonnement parce que le Cineplex n'en joue pas nécessairement régulièrement , détaille-t-il.

Il y a au moins six ou sept représentations de classiques qui ont été complètes ou presque. Depuis cinq ans que je présente des classiques, y en a eu des films qui ont fait salle comble, mais autant en si peu de temps, non , poursuit Laurent Gariépy.

Pas d'inquiétude pour le multiplexe

Cela démontre que l'attrait de la salle obscure reste vivace malgré la fermeture des grandes salles. Laurent Gariépy ne craint pas un effet à long terme sur les habitudes de visionnage.

Le Cineplex, je n'ai pas de crainte pour eux. S'ils présentent Black Panther, les gens vont y aller, parce qu'il n'est pas sur Netflix, pas sur Disney+, pas sur Prime, il n'est pas sur rien , explique Laurent Gariépy.

Les gens qui sont à la recherche de ces films-là, oui pour l'instant ils sont comme en manque, mais quand le Cineplex va rouvrir et que ces films-là vont recommencer à passer, les gens vont y aller , poursuit-il.

En attendant, la petite salle de Charlottetown va chercher à tirer profit de la situation en décembre, en proposant plus de gros titres, plus longtemps. Vu que les gens n'ont pas l'autre cinéma, même si c'est pas nécessairement le film qu'ils auraient été voir, au moins il y a plus de représentations , détaille Laurent Gariépy.

Il nuance toutefois le propos on est un cinéma, mais c'est comme un autre business, une autre manière de fonctionner, on n'est pas considéré de la même manière par les distributeurs .

Impossible pour le City Cinema de mettre à l'affiche de grosses productions hollywoodiennes par exemple, en raison des droits à payer, et des durées de diffusion imposées par certains studios, impossibles à respecter quand on a qu'une salle.