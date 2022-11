Avec 21 escales, Destination Gaspé tire un bilan positif de la saison 2022

Au total, 5940 passagers ont été accueillis à Gaspé, accompagnés de 4286 membres d’équipage, précise-t-on dans un communiqué publié par l’organisme.

Par ailleurs, Destination Gaspé fait savoir que de nouvelles tendances semblent s’intensifier dans le domaine. On note une diversité de taille et de capacité des navires ainsi que des lignes de croisières.

La saison 2022 se distingue notamment par la visite de petits navires d’expéditions et navires de luxe, mentionne-t-on. Par exemple, les navires Ocean Explorer, Pearl Mist et Ocean Endeavour sont plus intimes et destinés à l’exploration des mers et des Grands Lacs.

Destination Gaspé constate une diversification des types de navires qui fréquentent Gaspé par rapport aux années passées. Photo : Radio-Canada

Destination Gaspé cite la Cruise Lines International Association selon laquelle six croisiéristes sur dix reviennent visiter les destinations abordées par la mer.

L’organisme entend bien profiter de cette tendance et développer une façon différente de visiter la Gaspésie en améliorant l’expérience des passagers.

2022 restera marquée comme une année charnière pour l’industrie des croisières, après deux années d’interruption en raison de la pandémie.

Avant la pandémie de COVID-19, l'industrie était déjà affectée par la limite de vitesse en vigueur dans le golfe du Saint-Laurent pour la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord.

Il n’a pas été possible de discuter directement avec un représentant de Destination Gaspé, sans directeur depuis le départ de Stéphane Sainte-Croix, maintenant député de Gaspé à l’Assemblée nationale. M. Sainte-Croix n'a pas encore été remplacé.