Entrée par effraction et voies de fait dans Rock Forest : Mathieu Doucet acquitté

Mathieu Doucet, qui est entré par effraction dans une résidence du secteur de Rock Forest le 26 septembre dernier, est a été reconnu non criminellement responsable de plusieurs chefs d'accusation dont, agression armée, introduction par effraction et séquestration. Il a aussi été acquitté du chef d'accusation de voies de fait grave.

Il était de retour au tribunal vendredi pour la suite des procédures. Selon son avocate, Me Michèle Lamarre-Leroux, un arrêt conditionnel a été prononcé sur les autres chefs d'accusation de voies de fait.

Rappelons que l'homme de 30 ans est entré dans la demeure des victimes sur l'heure du souper. Le suspect s’en est pris physiquement à la mère et aux enfants se trouvant sur place, au deuxième étage. Un homme est alors intervenu pour défendre sa famille.

Une violente altercation est survenue. La femme a réussi à se libérer et à contacter la police. Elle a aussi avisé le suspect que les policiers se dirigeaient sur place, alors il a quitté les lieux rapidement. Les policiers ont aperçu l'individu à l'extérieur et ont procédé à son arrestation , avait expliqué la porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Isabelle Gendron. Les victimes ont subi des blessures mineures et un choc nerveux selon les policiers.

Même s'il a été acquitté, une ordonnance de détention à l'hôpital en attendant la prise en charge par le Tribunal administratif du Québec a été rendue , explique Me Lamarre-Leroux.

Il reviendra devant la Commission d'examen des troubles mentaux du Tribunal administratif du Québec.