Le nouveau conseil municipal d’Ottawa assermenté mardi

Le maire Mark Sutcliffe et le nouveau conseil municipal vont être investis, mardi matin.

C’est une page qui se tourne à Ottawa. Après 12 ans à la tête de la mairie, Jim Watson cède son siège à Mark Sutcliffe. Comme partout à travers la province, le maire et les membres du Conseil qui vont siéger pendant le mandat du Conseil 2022-2026 seront assermentés mardi.

L’ancien journaliste et entrepreneur a remporté les élections du 24 octobre, devançant Catherine McKenney. M. Sutcliffe a récolté 51,37 % des votes.

Au cours de la campagne électorale, il a mis de l’avant plusieurs enjeux de sa plateforme afin de rallier le plus grand nombre d’électeurs.

En matière de transport, M. Sutcliffe s’est notamment engagé à améliorer l’état des routes et de regarder le problème du transport en commun et du train léger.

Il s’est aussi engagé à supprimer 200 emplois municipaux et à se soumettre à une révision des dépenses municipales, ligne par ligne, dans le but de trouver des économies dans les domaines non essentiels.

Plusieurs nouveaux visages

Le reste du visage du conseil municipal sera lui aussi fortement remanié pour ce nouveau mandat.

En plus de Jim Watson, neuf conseillers avaient décidé de tourner la page de la vie politique, temporairement ou définitivement. Ainsi, Rick Chiarelli, Jean Cloutier, Diane Deans, Mathieu Fleury, Keith Egli, Eli El-Chantiry, Jan Harder, Carol Anne Meehan et Scott Moffatt ne siégeront plus à la table du conseil.

Sur 24 conseillers, 11 sont de nouveaux élus, même si dans Riverside-Sud-Findlay Creek, Steve Desroches avait déjà occupé le siège de conseiller municipal par le passé.

Les nouveaux visages du conseil municipal : David Hill (Barrhaven-Ouest)

Clarke Kelly (West-Carleton-March)

Laine Johnson (Collège)

Sean Devine (Knoxdale-Merivale)

Jessica Bradley (Gloucester-Southgate)

Stéphanie Plante (Rideau-Vanier)

Ariel Troster (Somerset)

Marty Carr (Alta Vista)

David Brown (Rideau-Jock)

Steve Desroches (Riverside-Sud-FindlayCreek)

Wilson Lo (Barrhaven-Est)

