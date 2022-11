La période de mise en candidature pour les prix Riels 2023 se termine mercredi

Avec le prix Riel, c'est surtout le bénévolat [que les candidats] font dans la communauté. Il y en a beaucoup qui travaillent sans arrêt et gratuitement , souligne Myriam Leclerc, la coordinatrice au 233-ALLÔ, un service de la Société de la francophonie manitobaine (SFM).

La SFM remet ce prix depuis 1983.

La coordinatrice encourage d'ailleurs un maximum de personnes à soumettre leur candidature avant le 16 novembre.

Les prix sont remis dans neuf domaines d'activité :

Éducation française;

Arts et culture;

Développement économique;

Patrimoine;

Communications;

Juridique et/ou politique;

Développement communautaire (contribution communautaire, travail communautaire);

Sports et loisirs;

Santé et services sociaux.

La coordinatrice ajoute que des changements ont été faits au formulaire de candidature pour qu'il soit le plus simple possible et le plus clair possible pour ceux qui voudraient proposer un candidat.

La prochaine soirée de remise du prix Riel aura lieu en mai 2023.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel