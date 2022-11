Toboggan : électro, trad et folk pour défoncer l’année à Québec

La musique électronique, le trad et le folk québécois feront danser les festivaliers du premier Toboggan complet depuis 2019. BLEUFEU a dévoilé la programmation du festival d'hiver qui se déroulera du 28 au 31 décembre.

De retour à sa formule originale sur quatre jours après deux ans de pandémie, Toboggan se déroulera dans le secteur Grande Allée, au parc de la Francophonie et face à l’Assemblée nationale.

La plus grosse soirée sera le 31 décembre , souligne Arnaud Cordier, le programmateur principal de BLEUFEU.

« La grande différence en 2022 est que tout va être gratuit. » — Une citation de Arnaud Cordier, programmateur principal de BLEUFEU

La semaine dernière, la Ville de Québec annonçait avoir conclu une entente avec BLEUFEU pour lui verser une subvention de 475 000$.

DJ Regard sera devant l'Assemblée nationale pour le passage à la nouvelle année. Photo : Getty Images / Gareth Cattermole

C’est sous la musique du DJ et producteur de musique électronique kosovar, Regard, que 2023 se pointera le bout du nez à la place de l’Assemblée-Nationale.

C’est une grosse prise pour nous , lance Arnaud Cordier à propos de l’artiste spécialisé dans la musique house pop. C’est un DJ qui joue partout sur la planète. Il a eu un énorme hit avec Ride It, on parle de plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify.

Vincent Vallières fera partie des artistes qui ouvriront la dernière soirée de l’année.

« On voulait de la musique pop, folk et québécoise. » — Une citation de Arnaud Cordier, programmateur principal de BLEUFEU

Vincent Vallières sera à Québec pour terminer l'année. Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Le groupe de musique traditionnelle moderne de Nicolas Pellerin Les Grands hurleurs et le producteur de musique électronique ontarien Murda Beatz monteront aussi sur scène le 31 décembre.

Les 28, 29 et 30 décembre, les activités se dérouleront au parc de la Francophonie où la grande roue, des kiosques alimentaires et des foyers composeront le Village hivernal.

Le programmateur principal sur les autres têtes d’affiche : The Halluci Nation (28 décembre) : C’est une première visite à Québec pour la formation d’Ottawa qui se produit à travers le monde. C’est une grosse prise pour nous parce qu’ils ne sont pas évidents à mettre la main dessus. Banx & Ranx (29 décembre) : Ce sont des producteurs de musique électronique qui viennent de Montréal. Ils partent pour une première fois en formule DJ. Ils ont travaillé avec SIA, Sean Paul, David Guetta et Dua Lipa. CRi (30 décembre) : Révélation de l'année, l'année dernière, au Gala de l'ADISQ et album de musique électronique 2021. Il prépare un nouvel album pour 2023. C'est quelqu'un qu'on va voir de plus en plus voyager. La veille, il reviendra de l'étranger spécialement pour nous.

La programmation de Toboggan. Photo : Facebook / Toboggan

Des prestations extérieures

Malgré des conditions météorologiques imprévisibles à la fin du mois de décembre, Arnaud Cordier assure qu’il n’a pas été difficile d’attirer les artistes afin qu'ils se produisent dans l’hiver québécois.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la programmation est majoritairement composée de DJ sets , explique-t-il et tout sera mis en œuvre pour que les artistes puissent offrir le meilleur d’eux-mêmes si la météo fait des siennes.

Arnaud Cordier, programmateur principal de Toboggan Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

« On va avoir un boot DJ qui est un ancien conteneur de bateau déjà aménagé et qui va être chauffé. » — Une citation de Arnaud Cordier, programmateur principal de BLEUFEU

Les artistes seront protégés par un toit et des petits murs.

Oui, c’est une prouesse de jouer dehors, mais ce n’est pas la première fois qu’ils le font pour la plupart d'entre eux.

L’organisateur confirme que des feux d’artifice seront lancés dans le ciel de Québec à minuit le soir du 31 décembre.