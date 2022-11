Une équipe de hockey sort indemne de l’incendie de son autobus

La formation venait tout juste d’affronter les Flyers de Kapuskasing plus tôt dans la journée.

Vers 18 h 52 dimanche, un pneu de la partie arrière du véhicule a explosé, alors que l’autobus se trouvait sur la route 11 près de Kenogami Lake, à deux heures et demie au nord de North Bay.

Le conducteur a ressenti l’explosion et s’est immédiatement dirigé vers un accotement sûr de l’autoroute , a raconté par courriel le président de Tisdale Bus Lines, Ron Malette.

Il est ensuite sorti pour inspecter le pneu. À ce point-ci, l'arrière de l’autobus était englouti par les flammes. Il est immédiatement retourné dans l’autobus pour demander à tout le monde de sortir.

L’un des joueurs des Trappers, Jacob McGill, était assis près du pneu au moment de son explosion. Il se dit toujours sous le choc , mais il est soulagé que tous ses coéquipiers soient en sécurité.

On avait besoin de sortir de là. On a fait la file, en courant vers la porte, pour sortir à temps , a-t-il raconté durant l’émission Le matin du Nord.

Les membres de l’équipe, dont plusieurs ne portaient que des chandails et des shorts, ont ensuite regardé l’autobus et leur équipement brûler.

« Ce n’est pas trop important pour moi parce que tout le monde est sorti et personne n’a été tué. On peut remplacer ces choses-là, mais on ne peut pas remplacer une vie. »