Un ours noir rôde dans les rues de Beresford, l’animal s’aventure même sur les balcons

Un visiteur indésirable rôde dans les rues de la ville de Beresford au Nouveau-Brunswick. La Police régionale BNPP demande aux résidents d’être à l’affût alors qu’un ours noir a été aperçu à de nombreuses reprises et s’aventure même sur les balcons des résidents.

Le nouveau venu semble avoir choisi le secteur de la ville qui se trouve entre la rue Foulem et la rue Landry.

Un ours en particulier a décidé de s'établir dans notre région et il reste à l’intérieur de deux ou trois subdivisions ou des rues et il se présente régulièrement sur des terrains privés, sur les balcons arrière et fouille dans les poubelles , explique Roger Clavette, chef de la police régionale BNPP.

Il ajoute que la présence de cet ours dérange plusieurs résidents qui sont inquiets de faire une promenade le soir, par peur de le rencontrer.

Certains ont déjà fait sa connaissance.

L’ours était sur le balcon arrière des gens, regardait par la porte patio, les gens cognaient à la porte et il ne s'en allait pas! , lance le chef de police.

Arrêtez de le nourrir, dit la police

Selon Roger Clavette, des gens auraient nourri l’animal, ce qui l’encourage à prolonger son séjour dans les rues du voisinage.

C’est pour ça que l’ours revient, parce qu'il a trouvé une source de nourriture régulière et le danger avec ça c'est que quand sa source n'est plus disponible, il peut devenir un peu plus agressif , dit-il.

Ainsi, l’ours est maintenant habitué à son nouvel environnement, selon Roger Clavette qui demande donc à la population de ne pas nourrir l’ours.

Le ministère des Ressources naturelles a dû intervenir en installant une cage pour tenter d’attraper l’animal.

Roger Clavette précise qu’habituellement, cette mesure n’est pas la première à être considérée dans un milieu résidentiel où des enfants et des animaux de compagnie se promènent. Toutefois, l’omniprésence de l’ours a poussé le ministère à installer cette cage et demande aux gens de ne pas s’en approcher.

Quoi faire si vous le voyez

La police régionale BNPP propose quelques mesures pour éviter que notre ami demeure trop longtemps dans la région .

Il est recommandé de ne mettre les poubelles à la rue que le matin même de la collecte des ordures, en particulier si de fortes odeurs émanent des sacs de poubelle.

Si vous apercevez l’ours et qu’il semble ne pas avoir peur de vous, si le bruit ou votre présence ne le dérange pas ou s’il présente un comportement plus agressif, vous devez communiquer avec la police.

Avec les informations de l'émission La matinale