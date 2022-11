Plusieurs adolescents victimes de cyberexploitation au Nouveau-Brunswick

Le Groupe de lutte contre l'exploitation d'enfants dans Internet (GLEEI) de la GRC au Nouveau-Brunswick enquête sur de nombreux cas de cyberexploitation.

Des adolescents visés

Selon la police, des individus créent de faux comptes sur des plateformes de médias sociaux comme Snapchat et Instagram, et se servent de ces profils pour devenir amis avec des adolescents.

Snapchat est une plateforme où sévissent des cybercriminels. Photo : afp via getty images / LIONEL BONAVENTURE

On indique que les jeunes visés sont principalement des garçons âgés entre 15 et 17 ans.

Après avoir convaincu l'adolescent de lui envoyer des photos et vidéos intimes, l'individu fait chanter l'adolescent en menaçant de faire suivre les images et vidéos à sa famille et à ses amis s'il ne lui envoie pas de paiement sous forme d'argent comptant, de chèques-cadeaux ou en monnaie électronique, explique le GLEEI .

La police dit collaborer avec des partenaires internationaux pour faire avancer cette enquête.

L'importance d'en discuter

Nous comprenons qu'il peut être difficile pour les jeunes de parler de ce genre d'incident, mais il est important qu'ils communiquent avec la police dès que possible s'ils sont victimes d'extorsion en ligne , déclare le caporal Hans Ouellette de la GRC au Nouveau-Brunswick.

La police recommande aux victimes de ne faire aucun paiement et de bloquer rapidement le profil de l'individu.

Le caporal Hans Ouellette demande aux parents de discuter de cybercriminalité avec leurs enfants. Photo : Gracieuseté GRC/Ron Ward

Le signalement de ce type de crime peut mettre fin au chantage et peut nous aider à retrouver le responsable , ajoute le caporal Ouellette.

De dernier suggère aux parents de discuter de cybersécurité avec leurs enfants, particulièrement avec des adolescents qui utilisent les médias sociaux.

Caporal Ouellette demande aux personnes qui seraient victimes d'extorsion en ligne de communiquer avec leur service de police local ou avec Échec au crime.