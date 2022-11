Un papillon exotique découvert dans les Maritimes en pleine saison des ouragans

C’était le lendemain du passage de la tempête post-tropicale Fiona, le 25 septembre. Le professeur Graham Forbes, qui étudie la faune et la biodiversité, dit qu’il a failli marcher sur le papillon qu’il ne reconnaissait pas au premier coup d’œil.

Vérification faite, il précise que c’était un papillon de nuit appelé « tersa sphinx » aux États-Unis (Xylophanes tersa) que l’on trouve de la Virginie jusqu’en Floride. Ce n’est pas quelque chose que l’on s’attend à voir dans les Maritimes , dit-il.

Les papillons de cette espèce mesurent de 2,5 à 3 cm de longueur. L’envergure de leurs ailes varie de 3 à 4 cm, selon M. Forbes. Il existe d’autres papillons nocturnes et diurnes du genre sphinx dans les Maritimes, dit-il.

Le professeur se demandait si la documentation à ce sujet était à jour et si cette espèce était naturellement présente dans la région.

Il a signalé sa découverte par courriel au Centre de données sur la conservation du Canada atlantique et au Musée du Nouveau-Brunswick. Ce dernier lui a répondu que c’était la première fois qu’on l’observait dans la région.

Le Centre de données sur la conservation lui a répondu qu’au moins cinq pétrels de Trinidad ont été observés au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, après la tempête. Le papillon n’était pas la seule espèce exotique qui s’est retrouvée dans la région à cette occasion.

Puisque le papillon en question était blessé et ne pouvait plus voler, le professeur Forbes l’a confié au Musée du Nouveau-Brunswick.

Le changement climatique peut apporter plus d’espèces exotiques

Les tempêtes transportent souvent dans la région des espèces exotiques du Sud, indique le conservateur du Musée du Nouveau-Brunswick en matière de zoologie, Donald McAlpine. Il mentionne par exemple la petite sterne et une autre espèce de papillon de nuit appelée black witch aux États-Unis (Ascalapha odorata) qui provient du sud de ce pays et du Brésil.

Selon M. McAlpine, il faut s’attendre à observer de plus en plus d'espèces exotiques au Nouveau-Brunswick parce que les changements climatiques entraînent un plus grand nombre d’ouragans.

Donald McAlpine, conservateur du Musée du Nouveau-Brunswick en matière de zoologie, explique que les tempêtes tropicales transportent souvent dans la région des oiseaux ou des insectes provenant du Sud. Photo : Radio-Canada / Brian Chisholm

Graham Forbes soupçonne que les tempêtes tropicales transportent toutes sortes d’espèces dans les Maritimes et que peu de gens les remarquent quand il s’agit d’insectes puisque peu de gens s’y intéressent.

Il conseille aux gens qui aperçoivent des insectes inconnus de vérifier à l’aide d’Internet si c’est une espèce de la région ou non, et de signaler au Musée, photo à l’appui, toute espèce exotique.

Si c’est une première observation d’une espèce, explique-t-il, il importe de documenter le tout pour accroître les connaissances de l’histoire naturelle de la province.