Le conseil municipal de Surrey discutera de l’avenir de sa force policière lundi

Lundi après-midi, le nouveau conseil municipal de Surrey doit se prononcer sur l'avenir de sa force policière. Un rapport commandé à ses fonctionnaires fait l'état des lieux et présente les étapes à suivre pour poursuivre la transition vers une force policière municipale ou, comme le voudrais la majorité du conseil, y mettre fin et revenir au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Ce rapport énumère clairement les nombreux obstacles à surmonter pour mettre fin à la transition, dont des négociations avec la GRC , des consultations avec les Premières Nations, des permissions à obtenir de la province, des équipements à réattribuer, des contrats et des ententes à annuler, et des consultations à avoir avec les syndicats représentants les policiers et les employés civils de la force policière municipale.

Le rapport souligne que pour poursuivre la transition, il suffit de suivre le plan déjà en place.

Le conseil municipal de Surrey doit discuter du rapport lors d'une réunion à huis clos en fin d'après-midi.

Une carrière en jeu pour certains policiers

La nouvelle mairesse de Surrey, Brenda Locke, a déclaré que les policiers de sa nouvelle force policière municipale pourront se trouver une place auprès de la GRC quand la Ville reprendra son contrat avec cette dernière. Un poste, mais, pour les policiers touchés, pas nécessairement un parcours de carrière à l'horizontale ou un poste désiré.

Quand elle a quitté son poste avec la police de Vancouver pour joindre la nouvelle force policière de Surrey, Novi Jette savait qu'elle prenait un risque, mais un risque calculé puisqu'elle s'était bien informée avant de prendre sa décision.

Elle a donc quitté un poste qu'elle détenait depuis 23 ans pour un nouveau poste et un nouveau grade au sein de ce qui était alors la toute nouvelle force policière de Surrey. Elle avait l'ambition d'aider à bâtir cette nouvelle force dès sa conception en tant que chef des ressources humaines.

Novi Jette a quitté la police de Vancouver pour joindre les rangs de la nouvelle police de Surrey. Elle affirme que la fin de cette force policière serait aussi la fin de sa carrière. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Maintenant que l'avenir de la police municipale est menacé, car la majorité du nouveau conseil municipal veut mettre fin à la transition en cours pour remplacer la GRC de Surrey, Novi Jette affirme que sa carrière de policière est en jeu.

Je serai très déçu en cas d'annulation de la transition, dit-elle. Il est hors de question que je retourne travailler pour la police de Vancouver, ce serait la fin de ma carrière.

La mairesse de Surrey a noté que les policiers déjà recrutés par la force policière municipale pourront se replacer ailleurs, avec la GRC par exemple.

Jeudi dernier, le syndicat qui représente les policiers de Surrey a déclaré que 275 de ses 293 membres ont signé une promesse de ne pas rejoindre la GRC si la force municipale est éliminée.

C'est que, comme l'a déclaré le porte-parole de la police de Surrey Ian Macdonald en octobre, changer de force policière n'est pas une simple affaire.

Entre autres, la police de Vancouver embauche, mais seulement au premier échelon, les policiers plus hauts gradés de Surrey pourraient donc devoir accepter une rétrogradation, explique Ian Macdonald.

Vous vous retrouvez avec un salaire moins élevé, un grade moins élevé et possiblement dans un poste hors de votre secteur d'expertise , explique-t-il.