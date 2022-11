Premier recueil de haïkus en français pour Blanca Baquero

Publié aux éditions David, à Ottawa, c'est un recueil de haïkus de 106 pages, agrémentés de photos prises par l'autrice elle-même, qui a déjà publié des ouvrages en anglais.

Issu de la tradition japonaise, un haïku est un poème court qui met en relief l'évanescence des moments quotidiens. Le tout doit être écrit à l'indicatif présent, et ne peut faire référence au passé ou à l'avenir.

« Un haïkiste va prendre un moment, et va essayer de préserver cet instant qui aurait pu se perdre dans le cours des choses. Le haïku montre que l'on remarque ce qui se passe autour de nous, dans la nature, entre les amis, la famille. » — Une citation de Blanca Baquero, autrice

Tomber amoureuse de la langue française

Née à Chicago d’un père espagnol et d’une mère québécoise, Blanca Baquero a passé toute son enfance à New York, jusqu'à l'âge de 14 ans, et une partie de son adolescence à Montréal.

Âgée de 77 ans, elle est tombée amoureuse de la langue française alors qu'elle était dans la vingtaine, et des haïkus, une fois dans la cinquantaine.

J'ai été élevée à New York, mais les étés, on les passait dans la Beauce, avec la famille, les matantes et les mononcles , laisse savoir l'autrice, qui vit aujourd'hui près de Canning.

Alors, j'ai été très influencée par les traditions et la musique francophone.

Elle est tombée amoureuse de la langue française alors qu'elle accepte un emploi à Gagnon, une ancienne ville minière du Québec, située à 300 kilomètres au nord de Baie-Comeau sur la Côte-Nord.

C'est à Gagnon qu'elle entend pour la première fois en concert les chanteuses Pauline Julien et Renée Claude.

« J'ai été complètement époustouflée, moi, la petite Américaine. Pour la première fois dans ma vie, je pleurais par amour pour une langue. C'est un sentiment que je n'oublierai jamais. » — Une citation de Blanca Baquero

Diplôme de littérature française à 71 ans

Sur la Côte-Nord, elle décide de prendre des ateliers d'écriture et découvre le haïku, une forme de poésie courte parfaite pour améliorer son français.

D'ailleurs elle dédicace son recueil à la communauté des haïkistes québécoise.

Lorsque j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, je n'avais pas encore suivi des cours de français, je l'avais appris à l'oreille , raconte-t-elle.

C'est à ce moment qu'elle décide de s'inscrire au baccalauréat en littérature française de l’Université Acadia, car elle caresse le rêve d'écrire un recueil de haïku.

« Aussi loin que le vent » est le premier recueil de poésie en français de l'autrice Blanca Baquero, qui vit dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Photo : Éditions David

À l'age de 71 ans, elle a obtenu son diplôme.

Cela m'a donné beaucoup de confiance et j'ai finalement, après toutes ces années-là, complété un recueil de haïku , exprime l'autrice avec fierté. J'étais vraiment heureuse et émue lorsque j'ai tenue le livre dans mes mains pour la première fois.

Blanca Baquero fera une soirée de lecture le vendredi 2 décembre 2022, à 19h, à la chocolaterie Petite Patrie chocolate, à Kentville, dans la vallée d'Annapolis.