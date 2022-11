Occupation d’Ottawa : « Où est l’Ontario? », se demandait le fédéral

La fonction publique fédérale pensait la même chose, à en croire les témoignages entendus lundi matin à la Commission d'enquête sur l'état d'urgence.

C'était en arrière-plan de tous les appels qu'on avait avec les ministres , a raconté l'ancien sous-ministre à la Sécurité publique Rob Stewart.

« Nous nous demandions : "Où est l'Ontario?" » — Une citation de Rob Stewart, ancien sous-ministre à Sécurité publique Canada

Nous étions préoccupés de voir que la province ne prenait pas autant de mesures qu'elle aurait pu le faire , a-t-il expliqué lors de son interrogatoire, précisant que, malgré cet apparent manque de volonté politique, la Police provinciale de l'Ontario ( PPO ) a fait son travail de manière irréprochable pendant la crise.

Le gouvernement de Doug Ford, a rappelé le sous-ministre Stewart, ne souhaitait pas particulièrement siéger au comité tripartite mis sur pied par le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, dans le but de pacifier le centre-ville d'Ottawa.

C'est d'ailleurs en commentant cette absence que le premier ministre Trudeau avait déclaré que son homologue ontarien se [dérobait] à ses responsabilités lors d'un entretien téléphonique avec l'ex-maire d'Ottawa Jim Watson, dont le verbatim a été déposé en preuve le mois dernier.

Dans le compte rendu de son entrevue accordée aux procureurs de la Commission en amont des audiences publiques, le sous-ministre Stewart explique aussi qu' il n'a jamais été clairement établi que le gouvernement de l'Ontario était prêt à aider Ottawa .

Il circule une idée fausse selon laquelle, dans le cours normal des choses, les manifestations à Ottawa ne sont pas un problème provincial; qu'elles doivent plutôt être traitées par une combinaison des polices fédérale et locale , comme si Ottawa avait le même statut que Washington, D.C. , déplore-t-il.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Le sous-ministre Stewart était accompagné lundi matin de celui qui était à l'époque son conseiller principal à la sécurité nationale et à la cybersécurité, Dominic Rochon. Leur comparution a permis d'entrer dans le cœur de la machine fédérale pour la première fois depuis le début des audiences publiques de la Commission.

Les témoignages de MM. Stewart et Rochon seront suivis de ceux de la sous-ministre adjointe d’Affaires mondiales Canada, Cindy Termorshuizen, et de l’ancien consul général du Canada à Détroit, Joe Comartin.

La Commission entendra ensuite la commissaire de la GRC , Brenda Lucki. Des preuves déposées dans les dernières semaines indiquent que celle-ci croyait le 14 février que d’autres outils que la Loi sur les mesures d’urgence étaient encore disponibles pour mettre un terme à l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Un échange de textos avec son homologue de la PPO , Thomas Carrique, a également permis de comprendre que le Service de police d’Ottawa ( SPO ) a vite perdu la confiance du fédéral lorsque le prétendu convoi de la liberté a pris le contrôle de la capitale.

Windsor plus prioritaire qu'Ottawa

Le juge Rouleau entend des preuves et des témoignages aussi surprenants que choquants depuis un mois.

La semaine dernière, la Commission a notamment compris qu’au-delà de l’occupation d’Ottawa, les premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford étaient surtout préoccupés par le blocage du pont Ambassador, entre Windsor et Détroit, et qu’ils étaient prêts à demander l’aide des États-Unis pour y mettre fin.

Elle a aussi appris que le gouvernement albertain de l’ex-premier ministre Jason Kenney avait en vain demandé l’aide des Forces armées canadiennes pour mettre fin au barrage routier de Coutts.

Le village de quelque 250 habitants a d’ailleurs été profondément divisé par les événements de l’hiver dernier, a confié le maire Jim Willett mercredi, soulignant qu’encore aujourd’hui, des voisins « ne se parlent plus ».

La Commission siégera pour encore deux semaines. Justin Trudeau sera appelé à témoigner, mais Doug Ford, lui, a convaincu un juge fédéral qu’il n’avait pas à se plier à un tel exercice.