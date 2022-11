Campagnes de répression pour réduire la criminalité dans les transports de Calgary

Une campagne de répression du Service de police de Calgary (CPS) a mené à de nombreuses arrestations et accusations à la fin du mois d’octobre. Selon Scott Todd, l’inspecteur qui a supervisé l’opération éclair, cette dernière a permis de voir et de s’attaquer à beaucoup d’activités criminelles ainsi qu'au désordre social dans les transports en commun.

Entre le 21 et le 24 octobre, la police a exécuté 171 mandats, émis 140 assignations à comparaître, principalement pour des tarifs non payés ou du flânage, arrêté 45 personnes, déposé 47 accusations criminelles, principalement pour trafic de drogue et possession d'armes, émis 110 avertissements et saisi environ 3000 $ de fentanyl et de méthamphétamine.

La police n’a pas porté d’accusations pour possession de drogue simple.

Baisse du taux de criminalité

La police et les autorités du transport en commun ont mené une campagne de répression similaire en juillet, avant le Stampede de Calgary.

Scott Todd rapporte que lors de cette dernière, 327 mandats ont été exécutés, 216 assignations émises et 86 accusations criminelles déposées.

Au deuxième trimestre de 2022, le taux de criminalité dans les transports en commun était de 47 % supérieur à la moyenne des trois années précédentes. Au dernier trimestre, elle avait chuté de 12 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes.

Trouver un modèle durable

Grâce à l’expérience acquise lors de la campagne de juillet, le service de police a pu mener celle d’octobre avec moins d’effectifs, affirme Scott Todd.

Pendant l’été, nous voulions une présence très visible et c'était une grande partie de notre mission à l'approche du Stampede, veiller à ce que les gens voient les agents de la paix et les policiers sur place , lance-t-il.

Il explique que l’opération se concentrait sur différents jours de la semaine, différentes heures et différents niveaux de ressources. Nous avions quelques officiers en civil qui travaillaient de manière plus discrète et nous nous sommes demandé si nous pouvions réduire un peu les ressources tout en ayant le même impact.

Scott Todd mentionne qu'il est clair que lorsque les efforts sont concentrés dans les transports en commun, les gens le remarquent.

Il raconte que vers la fin de la campagne, certains agents en civil qui se trouvaient dans les gares du CTrain se faisaient avertir par des gens de faire attention parce que la police était là depuis quelques jours.

Il est convaincu que les campagnes de répression ont un impact, il suffit de trouver un modèle durable .

Selon Scott Todd, une grande partie des personnes interpellées en automne étaient les mêmes que lors du mois de juillet.

Un très petit groupe de personnes crée beaucoup de problèmes et de défis en matière de sécurité , lance-t-il.

Il ajoute qu’une augmentation de la violence à l'égard des agents de la paix et de la police dans les gares du CTrain a été remarquée.

« Nous croyons que chaque citoyen de Calgary qui souhaite prendre le train, se rendre dans une gare ou profiter d'un espace public a le droit de le faire en toute sécurité, et nous continuerons de tenter de trouver la manière la plus efficace possible de rendre les choses plus sûres pour les gens. » — Une citation de Scott Todd, inspecteur, Service de police de Calgary

La police et Calgary Transit étudient comment ils peuvent travailler ensemble pour avoir un impact constant et continu sur les troubles sociaux, la criminalité et la violence dans les transports en commun.

Scott Todd explique que la présence d’agents de la paix et de policiers est nécessaire puisque les agents de la paix n’ont pas la même autorité que les policiers. Par exemple, ils ne sont pas autorisés à saisir ou à transporter des drogues.

Avec les informations de Lucie Edwardson