Face à la recrudescence des infections respiratoires liées à la COVID-19, à la grippe et au virus respiratoire syncytial (VRS), le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario a déclaré lundi fortement recommander le port du masque dans les espaces publics intérieurs dont les écoles et les garderies.

Le Dr Kieran Moore a fait cette annonce alors que le système de santé subit une pression extraordinaire , particulièrement en ce qui concerne les soins pédiatriques.

Nous faisons face à une triple menace pour notre système de santé, pour notre communauté (...) que nous n'avons jamais connu auparavant , a souligné Dr Moore, en référence à l'activité des trois virus.

Il presse les Ontariens de respecter à nouveau l'ensemble des précautions sanitaires qui primaient lors de la pandémie : pratiquer une bonne hygiène des mains, la désinfection des surfaces touchées, le masquage lorsque possible et la vaccination contre la COVID-19 et la grippe.

Inquiétude pour les jeunes enfants

Les enfants de 4 ans et moins sont les plus vulnérables en ce moment, selon lui. Les couches de protection visent donc à les protéger en priorité, de même que les très âgés et ceux qui ont des problèmes médicaux sous-jacents et pour garantir que notre système de santé reste en mesure de prendre soin des Ontariens quand ils en ont besoin .

« Le pic de la saison de la grippe prévu du début à la mi-décembre, c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. S'il vous plaît, ne tardez pas. » — Une citation de Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Il n'existe pas de vaccin contre le VRS .

Il revient aux conseils scolaires d'imposer ou non le port du masque obligatoire dans les écoles, a indiqué le Dr Moore, qui recommande cependant fortement de le faire. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les enfants âgés de deux à cinq ans ne devraient porter un masque sous surveillance que s'ils peuvent tolérer le masquage en toute sécurité et peuvent le mettre et l'enlever, a continué le Dr Moore.

Il avait précédemment déclaré que cet automne et cet hiver verraient une résurgence des maladies respiratoires, qui se concrétise désormais.

Les autorités médicales ont également appelé de plus en plus le public à se masquer alors que plusieurs hôpitaux pour enfants de la province, dont SickKids à Toronto et l’Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) à Ottawa composent ces dernières semaines avec une une pression accrue sur leurs services.

Vendredi, SickKids s'est dit contraint de réduire le nombre d'opérations chirurgicales pour libérer de l'espace pour ses unités soins intensifs, qui sont débordées.

Le Dr Chris Simpson, vice-président à Santé Ontario, a également pris la parole lors de la conférence de presse de lundi. Il a déclaré qu' un nombre inhabituellement élevé d'enfants arrivent dans les services d'urgence des hôpitaux pour une ou plusieurs maladies virales, et que le nombre total de ces enfants qui doivent être admis est exceptionnellement élevé . Les hôpitaux reçoivent un grand nombre d'enfants gravement malades et les voient plus tôt dans la saison que prévu, a-t-il souligné. Bien que cette situation actuelle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans la population pédiatrique de mémoire récente, nous avons des systèmes et des structures solides qui ont été mis en place pendant la pandémie pour notre communauté adulte , a remarqué le Dr Simpson.

Plus de détails suivront.