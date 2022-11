Un agriculteur de N.-É. forcé de jeter près de la moitié de sa récolte

Richard Melvin espère qu'il arrivera un moment où la majorité des légumes non conformes de sa ferme se retrouveront dans les assiettes de Canadiens dans le besoin.

Jusqu'à 40 % des 36 hectares de chou-fleur deRichard Melvin sont enfouis chaque année.

« Nous gaspillons suffisamment de chou-fleur sur notre ferme pour nourrir tout le monde en Nouvelle-Écosse, ou même dans les Maritimes » — Une citation de Richard Melvin, agriculteur

De nombreux agriculteurs ne sont pas en mesure de se permettre de récolter, d'emballer et livrer des produits qui ne sont pas achetés, explique Richard Melvin, en particulier pour les légumes comme le chou-fleur qui peuvent se gâter en deux semaines.

« Ce sont des produits frais, donc nous parlons d'une durée de conservation assez courte. Nous nous retrouvons souvent dans une situation où nous essayons de faire quelque chose et la demande du marché n'est pas aussi bonne qu'on l'espérait.

Selon un rapport du gouvernement fédéral de 2019, environ 13 % des fruits et légumes cultivés au Canada ne sont pas récoltés ou sont jetés.

Et Richard Melvin dit que les normes d'épicerie et de vente au détail sont strictes en ce qui concerne la taille et la couleur acceptables des produits.

Si c'est un blanc trop crémeux, les gens n'aiment pas ça , dit-il. S'il est trop petit ou trop grand, alors c'est un autre sujet de préoccupation!

Il explique que la taille idéale idéale d’un chou-fleur est de 13 à 18 cm de diamètre.

Solution en cours

Richard Melvin croit qu’il faut plus de financement pour les producteurs pour qu’ils puissent acheminer les restes de nourriture vers le système des banques alimentaires.

On voit une travailleuse de Feed Nova Scotia en train de trier des pommes de terre. Le directeur général de l'organisme, Nick Jennery, affirme que l'organisme soutient environ 40 000 Néo-Écossais en leur fournissant trois à cinq jours de nourriture par mois. Photo : Gracieuseté : Feed Nova Scotia

D’ailleurs, Feed Nova Scotia est en train d’y réfléchir. L'organisme, qui dessert les banques alimentaires, les refuges et les programmes de repas dans la province, est en pourparlers avec l’agriculteur.

Le directeur général Nick Jennery dit que l'organisation achète déjà par moment des produits aux agriculteurs, mais il espère conclure un accord à plus long terme avec Richard Melvin et d’autres.

Nous l'appelons périodiquement lui ou un autre agriculteur pour lui dire [que] nous avons besoin de plus de légumes racines pour notre programme de Noël ou de plus de pommes de terre , constate le directeur général. Nous avons besoin d'un approvisionnement constant.

Il constate qu’il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Est-ce que Feed Nova Scotia devrait faire plus de transformation des aliments? Est-ce que la demande en choux-fleurs est là?

Si nous achetons ou apportons plus de produits périssables que nous ne pouvons en distribuer, nous nous retrouvons avec des déchets et devons dépenser de l'argent pour nous en débarrasser. Cet argent pourrait servir à aider les gens à avoir accès aux aliments dont ils ont besoin, remarque-t-il.

La PDG de Second Harvest, Lori Nikkel, n'est pas surprise d'apprendre que les fermes doivent se débarrasser de tant de produits.

Second Harvest collecte les excédents alimentaires de toute la chaîne d'approvisionnement et les redistribue. Selon le rapport annuel 2022 de l'organisation, les Canadiens gaspillent 58 % de leur nourriture chaque année.

Aucun agriculteur ne cultive de la nourriture pour ensuite la labourer , dit-elle. S'ils peuvent le récolter et le mettre dans de grands bacs, alors nous le prendrons et nous pourrons le redistribuer ou le transformer.

Nous avons l'habitude de travailler dans l'agriculture pour nous assurer que nous pouvons transporter ces denrées périssables le plus rapidement possible.

Enrayer le gaspillage alimentaire

La ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, rappelle que son gouvernement libéral s'est engagé à résoudre les problèmes de gaspillage alimentaire au Canada.

Une travailleuse déverse des déchets alimentaires à Langley, en Colombie-Britannique. La ministre fédérale de l'Agriculture ne s’est pas engagée à fournir un financement pour aider les agriculteurs à récupérer des récoltes qui seraient autrement gaspillées. Photo : Reuters / Ben Nelms

Le gouvernement du Canada continuera de chercher des occasions de faire de la réduction du gaspillage alimentaire une question prioritaire , assure-t-elle.

Elle croit que ça peut faire économiser de l'argent aux entreprises et aux consommateurs, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la disponibilité des aliments.

Marie-Claude Bibeau n'a pas dit si le gouvernement envisagerait un financement spécifique pour les agriculteurs pour les aider à sauver certaines de leurs récoltes.

Sylvain Charlebois, professeur et directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie, souligne que le bon côté avec la hausse du prix des aliments c’est que tous les maillons de la chaîne alimentaire se soucient davantage du gaspillage.

En haut de la chaîne alimentaire, les entreprises font attention, car elles paient plus pour les ingrédients, elles essaient donc de recycler certains ingrédients , remarque-t-il.

De plus en plus de gens se concentrent sur le gaspillage alimentaire!