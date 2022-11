Des conseillers scolaires veulent imposer le masque obligatoire dans des écoles

Le port obligatoire du masque risque de refaire surface à Ottawa et dans certaines régions de l’Est ontarien dans les prochains jours, afin de freiner les engorgements d’ hôpitaux pour enfants de la province. Mais certains conseillers scolaires voudraient sortir du cadre hypothétique pour d'ores et déjà l’obliger dans les écoles.

Un vote entre les conseillers du CSDOC va avoir lieu le mardi pour statuer sur le port du masque dans les écoles du conseil scolaire.

Le public a été induit en erreur en croyant que si l'Ontario ne l'oblige pas, cela ne doit pas être important. Le public ontarien et tout le monde au Canada et dans le monde ont été induit en erreur en croyant que la COVID est terminée alors que ce n'est pas le cas. Le public a été induit en erreur et n'a pas compris que la COVID est présente dans l'air, que la saison de la grippe a commencé, que le VRS est grave et que des enfants et des adultes vont mourir alors que nous aurions pu les empêcher de tomber malades en portant simplement des masques , commente la conseillère du CSDOC , Nili Kaplan-Myrth.

Du côté des conseils scolaires francophones, le Conseil scolaire de l'est de l'Ontario a affirmé auprès de Radio-Canada qu'il a l'intention de suivre les consignes des autorités de santé publique.

Mais pour le virologue et chercheur à l’Hôpital Montfort et professeur agrégé de médecine à l’Université d’Ottawa, Hugues Loemba, il faut limiter la propagation des maladies respiratoires, mais le masque nuit à l’apprentissage des élèves.

Le virologue Hugues Loemba de l'Hôpital Montfort à Ottawa. (Archives) Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

Toutefois, puisque la mesure devrait être temporaire, il est ravi que la situation sanitaire soit prise au sérieux.

On ne doit pas fermer les yeux, la situation à un point où on se retrouve à mettre le carburant en conduisant une voiture sans porter sa ceinture de sécurité , commente M. Loemba.

Le médecin hygiéniste en chef de la province de l’Ontario prendra la parole lundi matin pour faire une mise au point de la situation sanitaire.

Avec les informations de Rebecca Kwan