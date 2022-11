Sherbrooke honore ses militaires et leurs familles

Chaque année devant chez lui à Rock Forest, Richard Parent orne son parterre, non pas d'une crèche de Noël, mais d'un décor rappelant le sacrifice de plusieurs soldats canadiens à la guerre.

J'ai honoré ceux que j'ai connus. J'avais fait mon cours de recrue avec mon ami David Galvin qui est mort en Bosnie en 1993. Ainsi, on retrouve entre autres sur son terrain des drapeaux et deux silhouettes de soldats inclinés.

« Je voulais l’honorer, lui, et ceux qui sont allés en Afghanistan et à la Première et la Deuxième Guerre mondiale comme c'est marqué sur les autres (décorations). Il faut se souvenir d'eux. On est libres aujourd'hui, c'est grâce aux sacrifices qu'ils ont faits. » — Une citation de Richard Parent

Richard Parent rend hommage aux militaires avec des décorations installées devant sa maison. Photo : Radio-Canada

Un vibrant hommage aux militaires

La communauté militaire estrienne s'est également recueillie à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel avant de se rendre au cénotaphe. Sur place se trouvait le lieutenant-colonel sherbrookois, Martin Barette, qui est allé en Ukraine. Pour lui, cet événement amplifie l'importance de cette journée.

« Ce qu'on peut voir maintenant de ce qui se passe en Ukraine, c'est sûr que ça vient nous chercher parce que l'on veut défendre ces valeurs-là qui sont la liberté et la démocratie. Malheureusement, il y a des gens qui décèdent au même titre qu’on a eu des vétérans canadiens qui sont décédés dans le passé. » — Une citation de Martin Barrette, lieutenant-colonel dans les Forces armées canadiennes

Une journée de réflexion et de reconnaissance envers tous ceux qui donnent leur vie pour les autres. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Cette année, la cérémonie a raisonné dans beaucoup d'esprits avec la guerre en Ukraine. C'est sûr que le jour du Souvenir, c'est toujours pertinent, c’est toujours dans nos mémoires, mais actuellement avec les tensions, ça met en lumière un peu l'importance de nos Forces armées et l'importance de servir pour son pays , mentionne le caporal-chef dans les Forces armées canadiennes, Philippe Lacasse.

Parce que c'est triste de voir des civils qui sont tués et qui sont maltraités et qui crèvent de faim. On veut voir la guerre finir pour que les civils cessent de souffrir , déplore M. Parent.

L'adjointe médicale dans les Forces armées Mélanie Dubois et le lieutenant-colonel Martin Barrette ont participé à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Ce fut une journée empreinte d'émotions pour les 500 militaires permanents et de réserve de Sherbrooke. C'est une journée très sacrée. Ça représente beaucoup. Je viens d'une famille de militaires. Certains se sont sacrifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'ai également un conjoint militaire qui est déployé présentement au Moyen-Orient , mentionne l’adjointe médicale dans les Forces armées canadiennes, Mélanie Dubois.

D’après le reportage de Jean Arel