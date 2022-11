Dissuader les flâneurs avec de la musique d’ascenseur a débuté en Colombie-Britannique

Tout commence en 1985 lorsque des directeurs de magasins 7-Eleven dans la province étaient aux prises avec des attroupements d’adolescents devant les portes de leurs commerces, une présence qu’ils considéraient comme nuisant à leurs ventes.

L’entreprise estimait que ces jeunes dissuadaient la fréquentation des autres consommateurs.

La direction des 7-Eleven de la Colombie-Britannique a donc lancé un remue-méninges avec les employés et des psychologues pour remédier à la situation.

Parmi les idées proposées, ils ont pensé à diffuser de la musique classique ou de la musique de détente, connue comme étant de la Muzak, dans les stationnements des commerces, ce qui rendrait l’espace moins attrayant pour les adolescents.

Cet usage de la musique a d’abord été utilisé dans 10 magasins de la province avant de s'étendre à 150 établissements à travers l’Amérique du Nord.

La pratique s’est après propagée un peu partout dans le monde.

L'enseigne de commerces 7-Eleven n'a pas répondu aux sollicitations de CBC /Radio-Canada pour savoir si ses magasins continuaient de jouer de la musique à l'extérieur.

Selon la musicologue américaine Lily Hirsch, d’autres commerces avaient implanté cette pratique avant 1985, mais 7-Eleven affirme qu’elle est la première entreprise à avoir utilisé la programmation musicale pour chasser plutôt qu’attirer et qu’il semblerait qu’elle soit la première société à avoir sanctionné une telle approche en tant que politique .

Je pense que d’autres l’avaient déjà utilisée comme ça inconsciemment à la même époque, mais 7-Eleven se l’est vraiment appropriée , explique Lily Hirsch.

Elle ajoute que de nos jours, d’autres entreprises utilisent aussi cette technique.

En 2012, le Washington Post a écrit un article au sujet de la gare d'autocars de Manhattan qui faisait jouer de la musique classique pour décourager les gens de commettre des crimes. En 2019, la ville de West Palm Beach en Floride avait attiré l’attention des médias en faisant retentir la chanson pour enfants Baby Shark autour de certains événements pour que les personnes itinérantes se tiennent loin.

L’an dernier, de la musique d’opéra avait été utilisée dans les espaces de consommation supervisée à Prince George, en Colombie-Britannique, une pratique que les intervenants sociaux ont qualifiée de cruelle .

La chaîne 7-Eleven a récemment été critiquée pour avoir utilisé un système pour faire couler de l’eau autour d’un magasin de Victoria pour dissuader les gens de flâner. Certaines voix se sont levées pour dire que la pratique était dégradante, notamment pour les personnes en situation d’itinérance.

Marquer un espace

La musicologue Lily Hirsch note que le fait que les gens ont souvent des associations positives avec la musique en fait un outil plus subtil pour décourager le flânage. L’utilisation d’un écoulement d’eau semble plus intrusive que des chansons claironnant à travers des haut-parleurs.

Ça marque un espace, ça communique que cet espace ne vous appartient pas, mais ils utilisent ces associations positives avec la musique pour créer une confusion et un déni plausible , déclare-t-elle.

Même si la musique qui joue à l’extérieur des magasins est douce et chantante, Lily Hirsch dit que le message envoyé est clair et fort : En réalité, on est en train de faire de la ségrégation.

D'après les informations de Jon Azpiri