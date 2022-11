Travailler sans être payés : les stages non rémunérés dénoncés de nouveau

Depuis des années, la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton, la FÉÉCUM , milite pour que les stages soient rémunérés.

Les demandes sont les mêmes, mais le contexte a changé, a rappelé la fédération ce week-end.

Des étudiants s’insurgent de devoir travailler sans être payés dans des secteurs où l’on vit une importante, et persistante, pénurie de personnel, c’est-à-dire les soins infirmiers, l’enseignement et le travail social.

Aurelle Fortin Photo : Radio-Canada

Aurelle Fortin, qui est en soins infirmiers à l’Université de Moncton, rappelle que les étudiants sont encouragés à moins travailler pendant leur période de stages, car ils sont exigeants.

Cependant, dans le contexte économique actuel, on n’a peut-être pas le choix de travailler en plus des stages non rémunérés et des heures de cours, dit-elle.

Au Nouveau-Brunswick, le programme Connexion AE permettait de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant ses études, puisque l’on considérait qu’ils n’étaient pas disponibles pour travailler durant une période de formation. Or, le programme n’est plus une option, puisque le gouvernement provincial l’a aboli en juin.

Parmi les organismes qui militent aux côtés de la FÉÉCUM pour que les stages soient rémunérés, il y a le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick ( RFNB ).

Leur implication s’explique par le fait que les domaines des soins infirmiers, de l’enseignement et des services sociaux emploient toujours une main-d’oeuvre à prédominance féminine.

Geneviève L. Latour, la présidente du regroupement, dit que la rémunération de ces stages serait une preuve que l’on valorise ces emplois , qu’ils ont une valeur dans notre société et donc, qu’on rémunère les étudiants qui font le choix d’étudier dans ces domaines .

Le coût de la rémunération des stages dans le secteur public serait de 5 et 7 millions de dollars, selon la FÉÉCUM .

En voyant les surplus gigantesques du gouvernement, c'est certain que j'apprécierais que le gouvernement fasse sa part et investisse dans l'éducation postsecondaire, investisse dans le futur du Nouveau-Brunswick , dit le président de la fédération étudiante, Jean-Sébastien Léger.

L'organisme compte maintenir la pression pour que des changements soient annoncés dans le prochain budget du Nouveau-Brunswick, en mars.

