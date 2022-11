Le Rouge et Or s’incline en finale canadienne

Le parcours de rêve de l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or a pris fin en finale du championnat universitaire canadien samedi soir au Stade Telus - Université Laval. Les joueuses de Québec se sont inclinées par la marque de 1-0 face à leurs rivales, les Carabins de l'Université de Montréal.

Justine Lalande des Carabins a marqué l'unique but du match, qui est survenu à la 75e minute de jeu.

Pour les joueuses du Rouge et Or, la défaite était dure à avaler. Puisque l'Université Laval était l'hôte du tournoi, elles avaient la chance de remporter les grands honneurs devant leurs partisans. Elles doivent toutefois se contenter de la médaille d'argent.

Y'a aucun doute que les filles ont faite une bonne saison pis qu'on est fiers d'elles. , lance l'entraineur-chef du Rouge et Or, David Desloges.

« La magie n'a pas opéré aujourd'hui, mais on est pas moins fiers d'elles. » — Une citation de David Desloges, entraineur-chef du Rouge et Or.

La milieu de terrain Léa-Jeanne Fortier est du même avis.

C'est sûr que le résultat au bout de la ligne est décevant, donc c'est dûr de regarder l'ensemble de l'oeuvre, mais c'était une très belle saison pour nous. dit-elle.

Les Carabins et le Rouge et Or s'étaient affrontés deux fois cette saison.

Québec avait eu le dessus lors des deux premiers affrontements, mais les montréalaises avait gagné la finale du RSEQ, plus tôt ce mois-ci.

Il s'agit de la sixième médaille de l'histoire du Rouge et Or en finale canadienne.

L'Université Laval avait auparavant remporté trois fois le bronze et deux fois l'or. Leur derniere présence au match ultime remontait à 2016.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe