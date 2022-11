Le week-end doré d’Ivanie Blondin

L’Ottavienne est montée sur la plus haute marche du podium dimanche au départ groupé, son épreuve de prédilection. Troisième dans le dernier virage, elle a réussi à dépasser deux patineuses néerlandaises pour croiser la ligne d’arrivée en premier.

On ne sait jamais en début de saison où on se place internationalement , a indiqué la Franco-Ontarienne, jointe à Stavanger, en Norvège. C’est un pas dans la bonne direction, je suis excitée pour le reste de la saison.

Blondin s’entraîne depuis l’été avec les hommes de l’équipe nationale canadienne. Elle croit que ce changement dans sa préparation a pu expliquer une portion des succès qu’elle a connus au cours de la fin de semaine, elle qui a gagné l’or à la poursuite par équipe et a terminé 4e au 1500 m.

Ça roule beaucoup plus vite pour moi. Je suis toujours en train d’atteindre des temps au tour à l’entraînement un peu plus vite que ce à quoi je suis habituée. Dans le départ groupé, la vitesse était élevée et j’ai quand même été capable de foncer et de continuer , a expliqué la vice-championne olympique de l’épreuve.

Ce départ sur les chapeaux de roues lui permet de se fixer d’ambitieux objectifs pour le reste de la saison. Elle souhaite remporter le titre mondial au départ groupé et se hisser sur le podium au 1500 m. Elle aimerait aussi améliorer ses résultats au 5000 m et au 3000 m, distance à laquelle elle a terminé 7e vendredi.

Isabelle Weidemann a pour sa part remporté le bronze au 3000 m. La native d’Ottawa n’a pas eu de problème à se motiver à revenir à l’entraînement et à la compétition après son triomphe aux Jeux olympiques en Chine, où elle a remporté trois médailles.

C’est sûr qu’au retour à la maison, il faut s’habituer à ce que les choses soient un peu différentes et décider de ce qu’on veut pour la suite. Je me suis assise pour écrire de nouveaux objectifs et c’est ce qui rend l’entraînement excitant à nouveau , a-t-elle détaillé.

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont remporté samedi l'épreuve poursuite de la Coupe du monde de Stavanger en Norvège. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Record du monde en vue à la poursuite par équipe

Le record du monde à la poursuite par équipe fait partie des objectifs que Weidemann et ses coéquipières ont dans leur mire. Après avoir remporté le titre olympique à Pékin en février dernier et avoir amorcé la saison sur la plus haute marche du podium, les Canadiennes veulent maintenant se battre contre l’horloge.

Nous voulons aller plus vite, pousser ce que les Japonaises ont fait , a mentionné la patineuse, qui a gagné l’or avec Blondin et Valérie Maltais samedi.

Cette dernière espère même pouvoir battre le record mondial de 2 min, 50 s et 76/100 dans deux semaines, en sol canadien. À Calgary, on souhaite avec des conditions de glace rapides, parce qu’on s’est dit que ce qui nous manquait , a détaillé la Québécoise.

Je sais ce que notre équipe est capable de faire et je pense que c’est un bon but à avoir , a ajouté Blondin, qui n’avait presque pas patiné en compagnie de Weidemann et de Maltais avant la Coupe du monde. Après quatre ans à s’entraîner ensemble, on avait besoin d’une petite pause. Les trois ensemble, on sait ce qu’on est capable de faire [...] C’est ce qui m’a donné confiance pour la course.

L’équipe canadienne de patinage de vitesse sera de retour sur l'ovale le week-end prochain pour la Coupe du monde de Heerenveen, aux Pays-Bas.