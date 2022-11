Pénurie de laitue : certains réussissent à contourner le problème

«Bienvenue dans la serre!», lance avec fierté Pascale Langlois, lors de notre passage. Une serre non chauffée vient tout juste d’être installée dans la cour de la chroniqueuse à l’émission En direct à Nicolet.

Il a fallu sortir le portefeuille, mais l'investissement devrait rapporter très bientôt. Le prix des quelques laitues iceberg ou romaines restantes en épicerie a augmenté en flèche dans les derniers jours. En ne payant plus pour plusieurs de ses légumes, Pascale Langlois s'attend à faire des économies.

Je pense que ç’a pris deux fins de semaine à monter à peut-être deux personnes. Financièrement, ça m'a coûté à peu près 1000$ à faire.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent l'essayer, le pouce vert ne serait pas si difficile à développer. Les laitues feuilles, les épinards tu sèmes ça, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire , confie-t-elle.

Même si la serre n’est pas chauffée, ça n'empêche pas les légumes de pousser lorsqu'il fait très froid. La dernière récolte est là pour le prouver.

De la salade, des épinards, c'est surtout ça que j'allais chercher de frais à l'épicerie encore et je savais que c'était possible de pouvoir le faire l'hiver.

Allonger la saison

Cette manière de faire trouve également des adeptes quelques kilomètres plus loin à Grand-Saint-Esprit. Les serres non chauffées sont accessibles aussi pour Valérie Petit, une maraîchère qui vend ses légumes à des restaurants et de petites épiceries.

La copropriétaire de la Ferme Intention à Grand-Saint-Esprit, Valérie Petit. Photo : Radio-Canada / Charles-Antoine Boulanger

Moi, je pense qu'on est capable de se nourrir avec des aliments locaux pendant super longtemps, c'est juste qu'il faut faire des choix intelligents de culture, de variétés pour être capable d'étirer la saison , lance la copropriétaire de la Ferme Intention.

Avec son entreprise, Mme Petit, souhaite faire réfléchir les gens sur ce qui se retrouve dans leur assiette. La pénurie de laitue vécue actuellement dans les supermarchés aura peut-être finalement permis une prise de conscience nécessaire selon elle.

De faire venir une laitue de la Californie, c'est tellement loin [...]. L'impact climatique que ça peut avoir, moi je pense qu'il faut réfléchir à ça aussi [...]. On se pose peut-être un peu moins la question : qu'est-ce qu'on va manger, parce qu'on a toujours eu ce luxe-là?

Un prix justifié?

Il faut se rendre jusqu'à l’Institut national d’agriculture biologique de Victoriaville (INAB) pour comprendre que le prix actuel des laitues qui paraît gonflé ne serait pas si exorbitant.

Les cœurs de romaine, les fameux trios qu'on voit emballer à l'épicerie ou la laitue iceberg qui est souvent un 400 ou un 500 grammes. Quand ils sont vendus à trois, quatre dollars pour ces trios- là, c'est comme si ça revenait à 50 cents du 100 grammes , explique Pierre-Antoine Gilbert, enseignant responsable des serres à l’ INAB .

Normalement, une laitue serait plus autour d’un à deux dollars le 100 grammes , ajoute-t-il.

De l'avis de l'enseignant, seule la culture de masse, peu respectueuse de l'environnement et vulnérable aux changements climatiques, permet de fournir les Québécois pendant l'hiver à si bas prix.

Pierre-Antoine Gilbert, enseignant responsable des serres à l'Institut national d'agriculture biologique (INAB) de Victoriaville. (Archives) Photo : Collaboration spéciale

Pour contrer le phénomène, M. Gilbert invite donc les gens à partir à l'aventure en essayant, par exemple, la culture hivernale des laitues, mais aussi d’autres légumes.

Ce n'est pas grave si jamais ça ne fonctionne pas. On se retrousse les manches, puis on réessaye une deuxième fois. Ça fait partie de l'apprentissage.