La pauvreté à Moncton : « Ils nous appellent, ils sont dans des situations extrêmes »

Des porte-paroles disent avoir remarqué une hausse notable des demandes de soutien provenant de personnes dans le besoin, cette année. Ils s’attristent aussi de constater que lorsqu’ils osent demander de l’aide, leur situation, en moyenne, est plus grave que ce que l'on voyait dans les années précédentes.

Hausse des appels à l'aide

Les appels qu'on a, c'est des situations vraiment extrêmes. Ils sont rendus vraiment au bout, ils ne savent plus où se tourner. On est leur dernière ressource , dit Rose Marie Bourgeois, dans un entretien, dimanche à Moncton.

Elle indique l’organisme avait reçu 311 appels d’aide en 2011. En 2022, de janvier à septembre, on est rendu à 411 , dit-elle.

La Conférence Sainte-Mère Teresa a comme objectif d’amasser 20 000 $.

Les gens qui nous appellent sont surtout du monde qui sont près de se faire éxpulser ou de se faire couper leur électricité, ou de perdre l'huile de chauffage , dit Jacques Bourgeois, trésorier de la Conférence Sainte-Mère Teresa. Ils ont besoin d'aide pour pouvoir continuer à vivre en appartement.

Jacques Bourgeois et Rose Marie Bourgeois Photo : Radio-Canada

Les fonds vont servir aux besoins des gens qui nous appellent. La plupart des besoins qui sont demandés, c'est de l'aide pour payer le loyer, la nourriture, de l'aide pour payer les factures d'électricité qui sont en souffrance, les médicaments , dit Rose Marie Bourgeois.

Visites

Rose Marie Bourgeois fait partie des membres visiteurs de l’organisme de bienfaisance. Elle va chez les gens, après avoir reçu un appel d'une personne ou d'un ménage qui se dit dans le besoin.

Plutôt que de leur donner de l'argent tout cuit comme ça, on va les visiter. Ça nous permet de vraiment comprendre leur situation. On les laisse parler, on leur donne la voix. Ça nous permet aussi de trouver des solutions avec eux autres , explique-t-elle.

Souvent, ils nous appellent, ils sont dans des situations extrêmes. Ils ont été obligés d'emprunter à Pierre pour donner à Paul , illustre Mme Bourgeois. On essaie de travailler avec eux autres, de voir s'ils ont des ressources qui pourraient les aider.

Le groupe ne peut tout faire seul. Il travaille aussi avec d’autres organismes, comme le Carrefour pour femmes et le YWCA , expliquent Jacques et Rose Marie Bourgeois.

Une personne couchée sous des escaliers au centre-ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le duo appelle à la compréhension et la compassion.

C'est pas des gens qui ne veulent pas travailler. C'est des gens qui, souvent, ont eu une malchance. On n'a pas tous la même chance dans la vie. On a tous des talents, et des capacités différentes , relate Rose Marie Bourgeois.

On essaie toujours, à la fin de la visite, de les laisser avec un encouragement, avec un support moral qui va leur donner la dignité qu'ils ont perdue, qui a été piétinée par les préjugés, et leur redonner un espoir sur leur vie , dit-elle.

Avec les renseignements de Janic Godin