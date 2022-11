Objectif dépassé pour le Salon des métiers d’art du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les gens sont au rendez-vous, ça fait du bien. On voulait atteindre au moins 4000 visiteurs puis on sait qu'on va le dépasser , informe la présidente de la Corporation des métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Lavoie.

L'évènement se déroulait dans le hangar de la Zone portuaire à Chicoutimi pour une deuxième année consécutive. Il s’agissait de la 42e édition. Cette affluence démontre à l’organisation que l'achat local est toujours dans les priorités des gens de la région.

Je pense que les gens sont plus conscients de leurs achats et ils désirent acheter local. Ils sont plus conscients de l'économie et de l'impact aussi que ça a quand on choisit local. Puis le visage des métiers d'art change aussi un peu. C'est beaucoup de jeunes qui en vivent, ce sont des entrepreneurs , mentionne la présidente.

Selon une entrevue de Philippe L'Heureux.