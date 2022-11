Si l’ONU souhaitait nourrir le cynisme ambiant à l’égard de cette grande conférence sur le climat, elle ne s’y serait pas prise autrement. La COP27 se tient à Charm el-Cheikh, une station balnéaire nichée entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge, où le tout-inclus est la norme.

Au milieu de cette grande plaine aride jonchée d’immenses complexes hôteliers, le grand centre de conférences Tonino Lamborghini, du nom de l’héritier du constructeur automobile, a des airs de grand paquebot au milieu du désert.

Charm el-Cheikh est une destination populaire auprès des vacanciers en Égypte, où les tout-inclus ont la cote. Photo : Reuters / THAIER AL-SUDANI

À l’intérieur s’alignent les pavillons des ONG , des entreprises et des pays, dont certains détonnent par leur aspect tapageur. Ceux de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis sortent particulièrement du lot, ils sont immenses, brillent comme un sou neuf et vantent les vertus de leurs énergies vertes.

Des kiosques probablement très fréquentés par les 636 lobbyistes provenant du secteur des énergies fossiles et présents à la COP27, selon des chiffres compilés par l’ ONG Global Witness.

Partout sur le site, on remarque aussi la présence de nombreux réfrigérateurs rouges drapés du logo de Coca-Cola. La multinationale est un des principaux commanditaires de l’événement et, fait à noter, un des plus grands producteurs de bouteilles de plastique dans le monde. Mince consolation : les bouteilles offertes sur le site sont en verre.

Les bouteilles de plastique sont un véritable fléau dans certains pays. Ci-dessus, elles envahissent un terrain vague à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. Photo : Getty Images / AFP/ISSOUF SANOGO

On ne pourra en vouloir à ceux qui se questionnent sur l’utilité de telles rencontres, qui regroupent chaque année des dizaines de milliers de personnes et accouchent de résultats souvent en deçà de ce que la science nous prescrit de faire.

Doit-on en conclure que les conférences des Nations unies sont inutiles? Surtout pas.

Sans être naïf, voici pourquoi.

Toujours possible

Quand on me demande si les conférences des Nations unies sur le climat ont servi à quelque chose (ça arrive souvent), je réponds ceci : imaginez s’il n’y en avait pas eu!

Est-ce à dire que les résultats sont à la hauteur de l’urgence climatique que nous décrivent tous les jours les scientifiques? Bien sûr que non.

Certes, les COP n’auront pas encore convaincu les pays de bonifier suffisamment leurs ambitions climatiques. Les cibles de réduction des émissions proposées par les pays actuellement nous mènent sur une trajectoire d’un réchauffement de 2,4 à 2,8 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. C’est évidemment beaucoup trop, en regard du seuil de deux degrés, voire 1,5 degré, qu’il ne faut pas dépasser si on veut éviter un emballement du phénomène, selon la communauté scientifique.

Ce qu’on a oublié, c’est qu’il y a 10 ans, on parlait plutôt d’un réchauffement de 4 degrés à l’horizon 2100. Quatre!

Voici un résultat concret, bien qu’imparfait, des COP : elles auront permis de rester dans la fourchette du possible… Il est encore possible d’éviter le pire.

Les COP et la justice climatique

S’il y a un élément qui caractérise l’enjeu climatique, c’est celui-ci : c’est un problème mondial qui appelle à une solution mondiale.

Une solution, surtout, qui inclut les pays en développement.

Les pays riches se sont développés pendant plus d’un siècle en carburant à fond la caisse aux énergies fossiles. Ils portent ainsi une lourde responsabilité dans le phénomène des changements climatiques. Et pourtant, on constate depuis quelques décennies que ce sont les pays du Sud qui subissent les plus grands effets de ce bouleversement du climat.

Les 54 pays de l’Afrique émettent à peine 3 % des émissions de gaz à effet de serre. La Somalie, qui subit des sécheresses dévastatrices de façon continue depuis quelques années, compte pour 1/300 des émissions mondiales…

Des personnes arrivent dans un camp de déplacés en Somalie, en proie à la sécheresse. Photo : Associated Press / Jerome Delay

Au Sud, les sécheresses, les inondations, la désertification, la montée du niveau des mers ou les tempêtes forcent les populations à se déplacer, détruisent les infrastructures, provoquent des crises alimentaires et tuent des gens.

Si elles déçoivent souvent, les conférences de l’ONU sur le climat sont pourtant le seul forum auquel ont accès les pays les plus vulnérables face aux aléas climatiques pour faire entendre leur voix.

À la COP, les délégués du Vanuatu ou du Ghana ont le même temps de parole que les délégués chinois ou américains. Année après année, on entend les représentants de ces petits pays raconter l’enfer que leur population vit.

Les conférences de l’ONU ont beau nous décevoir souvent, elles n’en restent pas moins une tribune cruciale pour les plus vulnérables.

Les dirigeants du monde lors de l'inauguration de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte. Photo : Getty Images / Sean Gallup

Réparer les préjudices : une idée de plus en plus admise

La plupart des pays industrialisés – pas tous, mais ils sont nombreux – reconnaissent aujourd’hui qu’ils ont une dette climatique envers le Sud. C’est là un des beaux résultats de toutes des années de négociations dans les COP : à force de se faire raconter les histoires d’horreur que vivent les citoyens des pays en développement, une majorité de pays riches admettent aujourd’hui l’idée selon laquelle ils doivent, d’une façon ou d’une autre, réparer la grande injustice climatique.

L’enjeu est si crucial qu’il a été ajouté cette année au menu officiel des négociations à la COP27. C’est un pas très important… Ce qui ne veut pas dire que c’est suffisant, au contraire.

À Charm el-Cheikh, les 195 pays présents autour de la table discutent donc des façons dont les pays développés pourraient dédommager les pays vulnérables pour toutes les pertes et les dommages irréversibles, pour lesquels l’adaptation n’est même plus possible, qui ont été causées par les bouleversements climatiques des dernières décennies.

Agir à l’égard des plus fragiles est une obligation morale , a déclaré récemment John Kerry, l’émissaire spécial des États-Unis sur les changements climatiques.

La crise a été créée par les riches, mais elle est subie par les plus pauvres.

Le Pakistan a connu les pires inondations de son histoire cet été. Photo : (Fayaz AzizAziz/Reuters)

Le fait que la question de la justice climatique soit au menu officiel des négociations est un effet direct des dialogues qui émanent des conférences des Nations unies sur climat, année après année.

C’est le début d’une redéfinition des relations entre le Nord et le Sud, et c’est beaucoup grâce au fait que tous les ans, les pays riches et les plus pauvres construisent petit à petit un dialogue qui les a menés à mieux se comprendre.

Même s’il y a loin de la coupe aux lèvres, bien entendu.

Le climat, un enjeu unique

S’il y a une chose que les conférences des Nations unies sur le climat nous auront permis de mieux comprendre au fil des ans, c’est que l'enjeu climatique dépasse de loin les seules questions environnementales.

Il combine la finance internationale publique et privée, l’aide aux pays en développement, la coopération scientifique, le transfert de technologie, le développement de l’agriculture et de multiples autres outils qui visent à régler un problème difficile, mais fondamental : comment faire pour convaincre les êtres humains de changer leur mode de vie pour retrouver une planète décarbonée?

Des jeunes manifestent en marge du sommet sur le climat, à Charm el-Cheikh. Photo : Radio-Canada / Étienne Leblanc

Pensez-y : aucun enjeu actuel ne fait l’objet d’une négociation aussi large et aussi complexe que la question des changements climatiques. Le seul fait de rassembler tous les pays de la planète – il n’en manque pas un! – dans un accord sur le climat, c'est un exploit en soi.

Près de 200 pays, dont certains extrêmement pauvres, d'autres en guerre, d'autres dirigés par des dictatures ou peuplés de minorités autochtones, criblés de dettes ou enrichis par l'exploitation pétrolière.

Ne serait-ce que pour cette improbable union d'intérêts si divergents, les conférences des Nations unies sur le climat méritent toute notre attention.

Pression morale

Grâce à l’accord de Paris signé à la COP21 en 2015, tous les pays savent désormais ce que font leurs voisins en matière de lutte contre les changements climatiques.

Qui est le cancre? Qui est le bon élève?

Cette transparence crée une pression morale importante, qui incite les pays à s’améliorer.

En se rencontrant tous les ans dans les COP, devant les caméras et les micros de la presse mondiale, les pays sont confrontés à une réputation qu'ils doivent préserver.

Cette pression est un très bon moteur d’action, d’autant que les COP ont une grande qualité : elles sont ouvertes à la société civile, au secteur privé et à la jeunesse montante.

Une fois par année, c’est un lieu de rencontre unique où les idées s’échangent, se confrontent, se bonifient, se galvanisent. Cette émulation citoyenne est utile et absolument nécessaire pour maintenir la pression sur les décideurs politiques.

Soit, les conférences des Nations unies sur le climat sont loin, très loin d’être parfaites. Elles ont de grands défauts.

Mais pour l’heure, personne n’a trouvé mieux pour contenir ce problème d’une complexité unique.

Des idées?