Une exposition à Fort McMurray pour sensibiliser à la violence fondée sur le genre

Une organisation à but non lucratif de Fort McMurray souhaite sensibiliser le public à la violence fondée sur le genre, en participant à la campagne 16 jours d’activisme, qui commencera le 25 novembre lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

La directrice générale par intérim de Girls Inc. of Northern Alberta, Sundas Shamshad, explique que cette initiative vise à éduquer les jeunes filles au respect de soi-même et à la confiance en soi. Deux ateliers auront lieu à Fort McMurray pour définir la violence fondée sur le genre et pour soutenir les survivantes, tout en sensibilisant le public à cet enjeu.

Parfois, les gens trouvent cela normal de se faire siffler dans la rue [alors que] ce n'est pas acceptable , dit Sundas Shamshad.

La campagne de l’organisme inclut une exposition d’art à l’entrée du complexe MacDonald Island Park et une campagne à la radio pour informer le public sur les 16 jours d’activisme.

Plusieurs œuvres ont d'ores et déjà été reçues pour l'exposition, et la directrice insiste sur le fait que cette exposition n’est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. L’idée est de créer des conversations.

Cela peut arriver à n'importe qui

Holly Hashimi, volontaire lors de l'événement en 2021, explique avoir été agressée dans des toilettes publiques à Fort McMurray il y a plusieurs années. Elle avait alors crié. Malheureusement, personne ne m'a entendu, mais cela a été suffisant pour que [mon agresseur] s’enfuie , se souvient-elle. L'homme n'a jamais été retrouvé.

Elle utilise désormais cette expérience pour aider les autres femmes, afin qu’elles sachent se défendre, faire du bénévolat auprès de services pour les victimes et de Girls Inc. of Northern Alberta, et guérir. Lorsqu'elle a été agressée, elle ne connaissait personne d'autre qui avait vécu quelque chose de similaire. Cela peut arriver à n'importe qui. Ça arrive.

De son côté, Gabriella Tobin, 8 ans, a réalisé une œuvre multimédia pour l’exposition afin de souligner le sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Je voulais juste faire quelque chose pour montrer à tout le monde ce que je sais faire, parce que j'aime vraiment dessiner , explique la jeune autochtone.

Elle espère que son art incitera les visiteurs à s'arrêter et à réfléchir à la violence qui touche les femmes et les filles autochtones.

Il est encore possible de proposer des œuvres jusqu’à vendredi.

