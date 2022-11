En pleine COP27, des jeunes doutent de la volonté politique de leurs dirigeants

Au moment où les dirigeants de la planète et des représentants de milliers d'organisations, groupes de pression et autres ONG sont réunis en Égypte, pour la COP27, des membres de la jeune génération, eux, désespèrent de voir des impacts concrets de ces grands-messes climatiques, allant même jusqu'à cesser d'attendre la transition climatique tant espérée.

Confrontés à une multiplication des catastrophes climatiques et à des appels à l'action toujours plus pressants, mais rarement suivis de grands gestes posés à l'échelle planétaire, certains de ces jeunes rencontrés à Montréal disent souffrir d'écoanxiété.

Plus ça continue, plus ça va mal , lance ainsi une jeune femme. C'est sûr qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme ça.

Un jeune homme aussi interrogé a pour sa part adopté un point de vue fataliste : Je peux faire des trucs de mon bord, mais ça ne va techniquement rien changer.

Le temps presse, en effet, d'autant plus que l'humanité se rapprocherait des cinq points d'inflexion climatique, qui comprennent notamment le dégel brutal du pergélisol boréal, où sont emmagasinées de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre à l'impact encore plus nocif que le dioxyde de carbone.

Malgré tout, l'humanité continue à consommer des quantités importantes de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), qui sont les sources d'énergie les plus polluantes qui soient. La situation est telle que cette année, le CO 2 émis par ces sources d'énergie atteindra un niveau record.

Pour une autre jeune femme rencontrée dans la métropole, les mauvaises nouvelles environnementales viennent torpiller l'idée d'avoir une descendance : Le fait d'avoir des enfants... Est-ce que je veux des enfants dans un futur qui n'est pas très sûr? , se demande-t-elle.

Cette tendance n'est pas nouvelle, mais ce point de vue mérite d'être nuancé, estime notamment Alexandre Shields, journaliste spécialisé en environnement du quotidien LeDevoir.

L'écoanxiété associée aux changements climatiques se double parfois, aussi, d'une frustration par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir de changer les choses.

Ce sont les plus vieux et les vieilles générations qui dirigent , lance ainsi un autre jeune, qui estime que la société en général doit adopter des mesures draconiennes pour limiter les impacts des changements climatiques et ainsi éviter le pire pour les générations actuelles et celles qui nous suivront.

Chez plusieurs jeunes, l'écoanxiété est une réalité. Photo : Radio-Canada

Génération désenchantée

Et à travers tout cela, les grandes réunions internationales comme la COP provoquent un certain désenchantement. C'est un gros événement, mais à quel point cela peut-il changer les choses? , se demande une jeune femme.

Son amie, elle, déplore que le premier ministre Justin Trudeau ne se soit pas rendu sur place, choisissant plutôt de se rendre au Cambodge pour un sommet des pays de la région Asie-Pacifique.

Depuis qu'elle est analyste au sein de la Fondation David Suzuki, Léa Ilardo a beaucoup réduit ses attentes par rapport aux COP. Photo : Radio-Canada

Ce désenchantement, Léa Ilardo le partage. La jeune femme, autrefois bien impliquée dans les mouvements environnementalistes, travaille maintenant comme analyste à la Fondation David Suzuki, une importante organisation environnementale. Et son point de vue sur la question a changé avec le temps.

« Mes attentes envers les COP sont bien moindres que ce qu'elles pouvaient être [...] On pense que c'est le moment, dans l'année, où il va se passer quelque chose d'incroyable. Mais il faut relativiser. Tout n'est pas terminé une fois que la COP est terminée. » — Une citation de Léa Ilardo, analyste à la Fondation David Suzuki

De fait, c'est en coulisses, tout au long de l'année, que s'accomplit le gros du travail. Les négociations complexes nécessitent souvent bien du temps et du doigté.

Pour Léa Ilardo, il ne faut pas se décourager. On peut avoir très peur des scénarios à venir, mais il n'est jamais trop tard. Pour chaque degré [de réchauffement] qu'on peut éviter , les conséquences seront moindres, juge-t-elle.

C'est ce que montrent les COP : c'est qu'il y a des avancées.

Avec les informations de Kim Vermette