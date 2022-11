Deuxième famille de réfugiés syriens : le comité Syrie-Matanie se prépare

Après quatre ans d’attente, les membres du comité ont eu la confirmation que la famille Daadouch prendra l’avion pour le Canada dans trois semaines.

En tout, 45 000 dollars seront nécessaires pour que ces réfugiés puissent subvenir à leurs besoins durant une année.

Le comité Syrie-Matanie a déjà rassemblé plus de la moitié du montant exigé par le gouvernement. Les membres comptent sur la générosité des Matanais pour amasser le reste de la somme requise.

« Il nous manque des sous. » — Une citation de Claire Lamarre, porte-parole du comité de parrainage Syrie-Matanie

Claire Lamarre fait partie du comité de parrainage Syrie-Matanie (archives). Photo : Radio-Canada

Claire Lamarre a toutefois bon espoir d’atteindre cet objectif financier puisque le comité a vécu cette expérience il y a quatre ans, lors de l’accueil d’une première famille syrienne.

On sait un peu quels sont les défis et comment on va s'enligner. […] Tout le monde est à la pâte pour préparer leur accueil et les accompagner dans les premiers jours , témoigne-t-elle.

La quinzaine de membres du comité de parrainage Syrie-Matanie met actuellement les bouchées doubles pour finaliser les préparatifs.

Mme Lamarre indique d'ailleurs que les meubles et les vêtements qui seront donnés aux réfugiés ont déjà été achetés. Des choix de logements s’offrent également à eux, tout comme une place à l'école D'Amours pour y apprendre le français.

La campagne de financement devrait être lancée officiellement le 10 décembre.

L'apprentissage du français, un défi

Parmi les défis que cette nouvelle famille de réfugiés devra surmonter, il y a l’apprentissage du français. Madeleine Gagnon, membre du comité de parrainage Syrie-Matanie, a la mission de les mettre en contact avec une école de francisation.

J'ai cherché pendant un certain temps comment je pouvais venir en aide à ces gens-là et lorsque j'ai vu qu'il existait le comité Syrie-Matanie, ça m'a incité à m'impliquer , explique-t-elle.

« On est un petit groupe de bénévoles. On va avoir amassé l'argent par nous-mêmes et on va avoir aidé deux familles. Il ne faut jamais dire qu'on ne peut rien faire. On peut toujours faire quelque chose. » — Une citation de Madeleine Gagnon, membre du comité de parrainage Syrie-Matanie

Le comité de parrainage Syrie-Matanie a tenu une rencontre dimanche. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Mme Gagnon devrait rencontrer des professeurs de francisation dans les prochains jours. Selon elle, les cours de français devraient commencer d'ici la fin du mois de janvier.

Avec les informations de Jean-François Deschênes