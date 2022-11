Un couple passe 20 ans à rendre son bungalow neutre en carbone

Un couple d’Edmonton qui voulait simplement renforcer l’isolation de son bungalow pour éviter les courants d'air a en fin de compte passé plus de 20 ans à transformer sa maison en une demeure neutre en carbone.

Darcy et Darren Crichton voulaient faire des économies et rendre plus confortable son bungalow de 110 mètres carrés du quartier Kilkenny construit en 1969, mais petit à petit, ils ont décidé d’agir contre le dérèglement climatique.

On s’est rendu compte qu’il y avait certaines choses que nous pouvions faire pour améliorer nos vies et contribuer à réduire le changement climatique , explique Mme Crichton.

Une fois l’isolation de la maison renforcée, le couple a installé des panneaux solaires. Je suis convaincu que nous retrouverons nos coûts dans sept ans , dit M. Crichton en précisant qu’il a une subvention du gouvernement fédéral.

Le couple a aussi construit un système géothermique qui permet de chauffer et de refroidir la maison. Il a fallu creuser cinq puits de 75 m de profondeur.

L'ensemble des travaux a coûté 70 000 $, en prenant en compte les subventions.

La Ville d’Edmonton encourage aussi la population à réduire son empreinte carbone et propose des subventions pour les propriétaires souhaitant rénover leurs maisons. Elle recommande aussi au public d’adopter d'autres mesures, notamment de sécher les vêtements naturellement, de laisser ses tontes de gazon dans le jardin et de se déplacer en transports en commun.

D'après les informations d'Ishita Verma