Comment 600 kg de pudding peuvent créer des liens parmi des aînés à Kitchener?

Les fonds récoltés grâce à la vente permettent notamment de financer les activités de sensibilisation de l’église, la banque alimentaire, et le centre de crise local pour femmes.

L’usine permet aussi aux bénévoles de se connaître au-delà des bancs de l’église.

Parmi les volontaires, Jennifer Uttley se souvient du Noël 2020 comme d'un Noël solitaire.

Non seulement le dîner avec sa famille a été fait sur Zoom, en raison de COVID-19, mais la préparation de pudding pour la collecte de fonds de l'église à laquelle elle participe depuis des décennies a également été annulée.

Ici, vous travaillez avec des gens et vous parlez, et vous commencez à vous renseigner sur les gens de la paroisse , explique-t-elle.

Jennifer Uttley est devenue bénévole dans la paroisse dans les années 1980. Photo : CBC News / James Chaarani

L'une des meilleures choses à propos de l’usine de pudding, c’est d'être avec d'autres personnes et d'apprendre à les connaître , dit-elle en précisant que tous les bénévoles ne sont pas forcément des paroissiens.

Lorsque la production de pudding a cessé en 2020, Jennifer Uttley craignait qu'elle ne reprenne jamais. Elle s’inquiétait alors pour son travail caritatif, mais aussi pour sa vie sociale.

Nous étions enfermés , se souvient-elle.

Les volontaires ont donc organisé des rencontres virtuelles, mais ce n'est pas la même chose que de travailler côte à côte pour faire le travail.

Charles Stuart, un des coordinateurs de la fabrique de pudding, admet que sa fermeture durant le confinement était absolument décourageante.

Il s'agit d'un événement majeur dans la vie de l'église, car c'est une tradition à la paroisse St Jean depuis 72 ans , explique-t-il en soulignant que les gens attendent avec impatience cette période excitante.

Jennifer Uttley fréquente cette église depuis 1969. Elle s’y est mariée, et a commencé à y faire du bénévolat pour faire du pudding dans les années 1980.

Oh, c'était dur parce que tu avais de la graisse jusqu'aux coudes pour laver les casseroles , dit-elle en riant, repensant à sa première année.

Nous n'avions pas de lave-vaisselle à l'époque, donc tout était lavé à la main. C'était de longues soirées, alors oui, j'étais fatiguée, avoue-t-elle.

Malgré le travail acharné, elle a continué à faire chaque année du bénévolat pour la collecte de fonds. Elle a même été promue coordonnatrice de la collecte; un poste qu’elle a occupé jusqu'à récemment.

L'usine a fabriqué environ 600 kg de pudding cette année. Photo : CBC News / James Chaarani

Maintenant que le confinement est terminé, l’usine de pudding a repris ses activités.

Nous sommes en quelque sorte revenu à la normale, sauf que nous manquons encore de volontaires et qu'à la dernière minute, certains de nos collaborateurs ont contracté la COVID et n'ont pas pu venir. Et ils étaient des chefs d'équipe.

Donc ce n'est pas encore tout à fait normal, mais ça va beaucoup mieux , conclut-elle.

