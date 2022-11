Keith Levene, guitariste de The Clash et Public Image Ltd., s’est éteint

Keith Levene, guitariste d’exception ayant participé à la création des groupes cultes The Clash et Public Image Ltd., est décédé vendredi à l’âge de 65 ans, selon ce que rapporte les membres de son entourage et plusieurs journaux britanniques, dont The Guardian.

Le musicien, qui a laissé une marque indélébile sur la musique rock anglaise, est mort des suites d’un cancer dans sa maison de Norfolk, au Royaume-Uni.

Il a lancé le groupe The Clash alors qu’il n’avait que 18 ans, aux côtés du guitariste Mick Jones et du bassiste Paul Simonon. Joe Strummer a rejoint la formation par la suite.

Keith Levene est demeuré suffisamment longtemps avec le groupe pour contribuer à ses premières chansons, dont What’s My Name, mais l’a quitté avant la sortie de son premier album en 1977.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le guitariste s’est rapidement allié à John Lydon des Sex Pistols et au bassiste John Wardle pour créer le groupe post-punk Public Image Ltd., qui a immédiatement connu le succès avec son premier opus First Issue en 1978.

Quelque temps après le troisième album de la formation, The Flowers of Romance (1981), Keith Levene a quitté ses confrères pour se consacrer à une carrière solo.

Parmi les fans de son style à la fois rugueux et pop, on retrouve le guitariste des Red Hot Chili Peppers John Frusciante, qui a décrit son style comme étant spectaculaire . Il a exploré toutes les possibilités de ce que l'on peut faire avec la guitare .